Acuzaţii la Şcoala nr. 24. "Până unde poate merge doamna director?"

Felicitari Simona Anghel

Felicitari Simona Anghel, esti o profesionista pentru modul exemplar cu care expui problemele din invatamantul constantean, si nu numai. Ar trebui ca toti reporterii sa ia modelul tau pentru a deveni adevarati reporteri profesionisti. Cliritatea articolelor tale spune totul, comentariile cititorilor sunt elocvente, dar masurile luate de cei indrituti cu managementul unitatilor de invatamant sunt neclare si partinitoare. Nu se doreste respectarea legislatiei, se abuzeaza in continuare de abuz in serviciu de majoritatea celor aflati in fruntea institutiilor de invatament. Inca mai exista directori sau sefi de structuri fara studii superioare, fiind ramasi in functii pe principiul parandaratului josnic si ilegal, care cad in derizoriu in fata cadrelor didactice cu studii superioare si masterate. Este o mare rusine a managementului ISJ de a mentine in fuctii niste nulitati absolute, care jignesc, ameninta, creaza scenarii, ameninta cu desfacerea contractului de munca pentru ca profesorii competenti nu joaca asa cum vor cruciatii cu stea in frunte. Este o susine sa vina in control la clasa o persoana care nu are studii superioare si care sa-ti dea indicatii profesionale, cand ultima lor diploma este doar de liceu. Este inadmisibil asa ceva, si totusi se intampla la noi la Constanta. Nu dau nume pentru ca se cunoaste situatia josnica in care nescolitii se zbat ca pestele pe uscat pentru a ramane pe scaunul de director sau sef de structura. Abuzul in serviciu este arma lor preferata pentru a injosi cadrele didactice care au studiat si au obtinut diplome de licenta in studii superioare si diplome de masterat. Cum pot conduce o institutie de invatament daca modul lor de gandire este limitat ? Poate ne raspunde aici in forum cineva competent daca este legal sau ilegal sa detii functie de conducere doar cu liceul si sa dai lectii cadrelor didactice cu pregatire superioara profesionala.