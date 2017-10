ACUZAŢII GRAVE! S-a convertit părintele PICU de la Sf. MINA la CATOLICISM?

1

de ce sa faca parintele Picu recurs?

Iisus i-a raspuns: "Daca am vorbit rau, dovedeste ca este rau, iar daca am vorbit bine, de ce Ma bati?" (In. 18, 19-23). De ce sa faca recurs parintele Picu? Sa dovedeasca Arhiepiscopia cu acte ca dansul a gresit cu ceva. Ca de vorbe goale, manipulare, japca suntem satui! Asta e menirea Arhiepiscopiei? Sa fabrice dosare penale, preotilor care nu cotizeaza destul? Parintele a ales calea lui Hristos - cea ca sa se roage pentru vrajmasi si sa nu-i urasca. Il lasa pe Dumnezeu sa lucreze si stati fara grija, Domnul, prin sfintii sai, lucreaza. E un preot cu mare har, plin de dragoste si bunatate. Cum putini au mai ramas. Au facut recurs preotii Mustata, Gurita, etc. S-a dovedit ca sunt nevinovati. Patriarhia i-a reabilitat. De ani de zile IPS Teodosie nici nu le da parohie, nici dezlegare sa mearga in alta eparhie. Dupa ce a fost realibilat de Patriarhie, parintele Chircu de la Mangalia a patit la fel. A ajuns sa faca greva foamei la Patriarhie si sa ceara sa fie eutanasiat, iar daca doreste, isi cedeaza organele sa i le vanda Teodosie. Doriti sa mearga si parintele Picu pe drumul asta? Un om care pentru a biserica a facut un atac cerebral si e operat pe creier? Si inainte de toate, un om cu duhul lui Dumnezeu?