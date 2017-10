Acuzaţii grave într-o şcoală din judeţul Constanţa! Copii bătuţi de directoarea instituţiei!

4

Kogalniceanu

De ce credeti ca oamenii trimit anonime redactiei?Pentru ca au incredere in ei!Ce a facut ISJ la Kogalniceanu?NIMIC!Au fost sesizati de nenumarate ori de mizeria si nebunia din scoala, dar in zadar.Singura care a spus adevarul a fost doamna primar, in prima zi de scoala. Dar domnul inspector general a spus ca doamna face campanie electorala. Va invitam, stimati domni ziaristi sa veniti sa faceti un reportaj cu problemele scolii din Kogalniceanu, sa vedeti adevarul: usi gaurite peste tot,mizerie de nedescris, fara profesori de serviciu, fara directori, intra in scoala tiganii si ameninta copii,stau la ore alaturi de copii nostri dar profesorii nu reusesc sa ii dea afara de teama!Nu am avut femeie de serviciu doua saptamani, nimeni nu a venit sa mature clasele!Desi inspectoratul cunoaste toate aceste probleme, nu face NIMIC!