Acuzaţii grave din cauza manualelor auxiliare. "Cadrul didactic bagă în buzunar discountul!"

care invatamant????

intradevar multe manuale scolare sunt sub orice critica. problema este cine le da ok pentru tipar ? mancatoria intre autorii manualelor este atat de acerba incat elevii nu au manuale noi nici la finele primului trimestru.se invata dupa manualele vechi tot atat de proaste.culegerile erau folosite pt elevii f buni si la clasele superioare. in occident( franta de ex),exista un targ al manualelor inaintea inceperii noului an scolar.acest targ este liber si organizat de elevii, in incinta scolii, care trec in anul superior.astfel cei interesati si cu buget mic cumpara manuale la pret redus si in buna stare. deci,manualele sunt valabile de la un an la altul. nu se schimba ca la noi in fiecare an (spunând ca cele vechi sunt nule). ca sa mai castige si altii. in fiecare an se spune ca manualul din anul trecut este slab si apoi vine altul considerat tot slab??????????este o mafie imbecila ca in toate domeniile.