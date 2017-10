Actriţa Nuami Dinescu: „Eu nu sunt Tanţa!“

Sesiune de autografe

Actrița Nuami Dinescu va susține mâine, de la 15,30, la Librăria Cărturești Constanța din City Mall, o sesiune de autografe pentru volumul-jurnal „Eu nu sunt Tanța”.Această carte o prezintă pe Nuami Dinescu și altfel decât o știm cu toții de la televizor. Ne invită să tragem cu ochiul prin cortină și să pătrundem în culisele frumoasei, dar și complicatei vieți de actor și om de televiziune. Ne îmbie să aflăm întâmplări și vesele, și amare, să citim povești cu miez, mărturisiri despre familie și prieteni dragi, și ne deschide sub priviri universul colorat al unei femei îndrăgostite neobosit de oameni, de animale, de copii, de meseria sa.Nuami Dinescu a absolvit Facultatea de Teatru a Universității Hyperion. A jucat întâi ca actor amator, apoi ca profesionist, pe sce-nele teatrelor din Craiova, Brașov, Reșița și Ploiești. A fost Ortansa din „Prostii sub clar de lună” de Teodor Mazilu, Katarina din „Îmblân-zirea scorpiei” de William Shakespeare, Veta din „O noapte furtunoasă” a lui I.L. Caragiale, dar și protagonista unor alte numeroase spectacole de teatru. În perioada 2001 - 2007 a întruchipat-o pe Tanța, personaj îndrăgit al emisiunii „Teo”, rol care i-a adus celebritatea.„Tanța s-a născut așa, de azi pe mâine, și a crescut frumos, de la o zi la alta, fără nici o intervenție, fără nimic forțat, fără constrângeri. A fost un personaj care uneori făcea ce nu puteam eu, care avea o sinceritate pe care eu nu-mi permiteam să o am, care avea liniștea să pună întrebări care în gura altora ar fi fost lipsite de tact. M-am străduit ani de zile să le explic celor care mă confundau cu ce vedeau la televizor că nu sunt ce văd ei, că eu nu sunt Tanța! Ea e mereu veselă și e haioasă, râde tot timpul, eu nu sunt așa...”, scrie autoarea în volumul „Eu nu sunt Tanța”.