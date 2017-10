Actriţa Dorotheea Petre ia salariu pe degeaba de la Teatrul de Stat Constanţa

Actrița Dorotheea Petre ia salariu pe degeaba de la Teatrul de Stat Constanța

Câștigătoarea din 2006 a premiului de interpretare feminină de la Cannes, actrița Dorotheea Petre, a fost declarată admisă pe postul de actor al Teatrului de Stat Constanța, cu nota 9,5. Asta se întâmpla în luna iunie, dar, în noua stagiune, cunoscuta actriță nu a fost prinsă, deocamdată, în nicio distribuție. Contactat telefonic, directorul teatrului, Sorin Militaru, ne-a declarat că „Dorotheea primește salariu ca orice actor. Va intra cu siguranță într-o distribuție, în viitorul apropiat”. Până în prezent, a fost văzută doar de două ori prin teatru. Deocamdată, nu a fost prinsă în nicio distribuție, deși la Teatrul de Stat Constanța se desfășoară repetiții pentru două noi montări. La cooptarea ei în trupa de la malul mării a cântărit greu și CV-ul, după cum ne-a spus directorul teatrului, Sorin Militaru. Ea este deținătoarea distincțiilor: Premiul special al juriului, la Festivalul Internațional de Film, Mannheim-Heidelberg; Premiul pentru Debut la TIFF; Premiul pentru Cea mai bună interpretare feminină la Festivalul Internațional de Film „Marea Neagră“, Constanța. Pentru meritele sale, președintele Traian Băsescu a decorat-o pe actrița Dorotheea cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, la Categoria D - „Arta spectacolului”. Anul acesta, Dorotheea Petre a câștigat premiul Gopo, echivalentul românesc al Oscarurilor de la Hollywood, la categoria Cea mai bună actriță. „Plus că, la concurs, s-a prezentat foarte bine. Personal, mă așteptam să aibă și afinități pentru teatru, nu numai pentru film”, a continuat Sorin Militaru. Contractul cu Teatrul de Stat Constanța l-a semnat chiar din luna iunie, iar directorul Militaru ne-a declarat că „primește salariu ca orice actor. Pentru perioada următoare, există câteva proiecte cu regizorii Felix Alexa și Radu Apostol, regizori care s-au arătat interesați de a o coopta pe Dorotheea în distribuție. Însă acest lucru nu este o certitudine, deoarece eu am pledat pentru susținerea unor audiții pentru fiecare rol, căci nici chiar eu nu cunosc îndeajuns de bine actorii; audițiile elimină orice fel de suspiciuni”. Să înțelegem că în trupa constănțeană este un du-te-vino fantastic, deoarece nu este singura actriță care lucrează în mai multe părți. Chiar directorul Sorin Militaru este un exemplu în acest sens. E ca un făcut, să avem la conducerea teatrului artiști care se plimbă prin toată țară, cu zeci de proiecte. De câțiva ani buni, nicio conducere nu a făcut excepție. Recent, Sorin Militaru a terminat de montat un nou spectacol la Teatrul „Tomcsa Sándor”, din Odorheiu Secuiesc. Întrebat despre această premieră, Sorin Militaru ne-a declarat că dorește ca la Constanța să se implice mai mult în calitate de director, nu de regizor (dar cum, dacă e mai mult plecat și numai la telefon l-am putut găsi?), deși tot el ne-a spus că i-ar plăcea să monteze la Constanța „Pescărușul”. „Mai există un Cehov în repertoriul constănțean, vedem”, a completat el. Se reia „8 femei“, cu Teodora Mareș Sorin Lucian Ionescu, directorul de strategie din cadrul teatrului ne-a mai declarat că în luna noiembrie se va relua spectacolul „8 femei”. De fapt, este o altă premieră, deoarece spectacolul nu s-a jucat decât de două ori. Contactată telefonic, regizoarea piesei, Răsvana Cernat, ne-a declarat, la rândul său, că la ora actuală se pregătește reluarea spectacolului. „Există și o schimbare în distribuție. În urma plecării din trupa constănțeană a actriței Gabriela Iacob, am ales-o în rolul acesteia pe Loredana Luca, recent angajată la teatru”, ne-a spus Răsvana Cernat. Tot în noiembrie, va ieși la rampă și premiera pe un text de Georges Feydeau - „Lipitoarea”, în regia lui Ion Lucian. Totodată, se repetă pentru piesa „Mansarda la Paris”, un text de Matei Vișniec, despre Emil Cioran, o coproducție a Campagnie du Grand Desherbage din Franța și Teatrul de Stat Constanța, piesă vândută deja, în 23 de reprezentații, Festivalului de la Avignon - secțiunea Off 2008. Între timp, însă, surse din cadrul teatrului ne-au declarat că lucrurile nu s-au aranjat cum trebuie și mulți actori sunt prinși în alte colaborări; vechile spectacole nu se mai pot juca din acest motiv, iar noii regizori nu știu pe cine se pot baza. Postul de regizor este vacant În ceea ce o privește pe Beatrice Rancea, ea a candidat, în luna iunie, pentru postul de regizor al teatrului, fiind declarată admisă cu nota 9,8. Pe același post a mai candidat și Victor Ignat, fost director artistic al Teatrului muzical-dramatic „B.P. 