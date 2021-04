Actriţa Arina Cojocaru lansează cartea „Lecția de zbor”

Actriţa Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluţul de mare”, Arina Cojocaru, fiica regretatului Vasile Cojocaru îşi lansează o nouă carte. Aceasta vine la distanţă de aproximativ cinci ani de volumul de versuri „Douăsprezece fără patru minute”. De data aceasta, artista doreşte să le ofere constănţenilor o impresionantă „Lecție de zbor”. Volumul de poezii are 72 de pagini şi va fi lansat atunci când situaţia epidemiologică va permite acest lucru. Între timp, el va putea fi achiziţionat de pe site-ul editurii, „Prăvălia de după”.„«Lecția de zbor»” este o carte la care eu ţin foarte mult şi pe care am scris-o vara trecută. Poetul meu preferat este Nichita Stănescu şi are o poezie care se numeşte la fel, care transmite o emoţie aparte. De fapt, titul cărţii îi este dedicat. Ce m-a inspirat să o scriu? Viaţa şi iubirea. Cred că este foarte important să ne dăm frâu liber emoţiilor şi sentimentelor şi să luăm din ele tot ce putem. În cazul meu, experienţa de viaţă se manifestă într-un mod creativ”, ne-a declarat artista.