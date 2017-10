Actorul Liviu Manolache preia ştafeta organizării Festivalului „Mamaia Copiilor“

In memoriam Aurel Manolache

Actorul Liviu Manolache preia ștafeta organizării Festivalului „Mamaia Copiilor“

Evenimentul ce reunește, an de an, talente aflate la început de drum, „Mamaia Copiilor”, continuă, chiar dacă motorul care îl făcea să existe, compozitorul Aurel Manolache, a dispărut dintre noi. Festivalul, însă, nu va dispărea, datorită implicării actorului Liviu Manolache, fiul compozitorului, care și-a asumat responsabilitatea organizării evenimentului deja tradițional. Cea de-a zecea ediție a festivalului îi va fi dedicată inițiatorului său, celui care găsea întotdeauna resursele necesare pentru a susține evenimen-tul, astfel că, anul acesta, „Mamaia Copiilor” va fi organizată In Memoriam Aurel Manolache. Evenimentul muzical va avea loc la mijlocul lunii iulie, locul de desfășurare urmând să fie stabilit ulterior. În ceea ce privește resursele financiare necesare organizării, Liviu Manolache ne-a spus că Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, precum și Ministerul Culturii și Cultelor s-au angajat să contribuie la acest aspect. De asemenea, actorul ne-a informat că, pentru ediția In Memoriam Aurel Manolache, Consiliul Județean Constanța va oferi sprijin financiar. În perioada 7-10 mai, la Palatul Copiilor din București va avea loc selecția națională la Interpretare și Creație, participând cei care au trecut de etapa de preselecție din centrele zonale. La selecția națională, Constanța va fi reprezentată de: Ioana Constantinescu, Gabriela Erika Isac, Bianca Niță, Elena Păunescu, Suher Abduraman (Techirghiol), Alexandru Băluță, Alexandru Bileca, Ioana Ciornea, Andreea Dragu, Diana Antonica, Alexandru Leonte, Andreea Olariu, Iolanda Ulmețeanu, Alexia Maria Ceaușu și Anastasia Ciornea. Liviu Manolache este cunoscut pentru eforturile sale de a-i face pe tineri să ia contact cu modelele culturale reprezentative românești. Actorul coordonează proiectul „Ora de teatru”, prin intermediul căruia îl prezintă elevilor din liceele din Constanța și din județ pe dramaturgul Ion Luca Caragiale. Astfel, alături de Luiza Sarivan, Bogdan Bucătaru, Florentin Roman și Andrei Cantaragiu, Liviu Manolache va prezenta „Momente și schițe” miercuri, 14 aprilie, ora 14, la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia. De asemenea, „Ora de teatru” va fi susținută și la Liceul „Anghel Saligny” din Cernavodă vineri, 16 aprilie, ora 13.