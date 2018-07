Actorii Marcel Iureş şi George Mihăiţă joacă, astăzi, la Constanţa

Actorii Marcel Iureș și George Mihăiță joacă, astăzi, la Constanța

Turiștii sosiți pe litoral, dar și constănțenii pot viziona astăzi, începând cu ora 19.00, spectacolul „Păi… despre ce vorbim noi aici, domnule?”, în regia lui Alexandru Dabija, piesă a Teatrului „Act” din București. Aceasta poate fi urmărită pe scena Teatrului de Stat din Constanța.







Pe scenă vor urca renumiții actori Marcel Iureș și George Mihăiță.







„Nu prea știu cum e să vorbești despre țărani într-o lume care are casa la țară. Nu prea știu cum e să fii mare scriitor când intri în manuale. Sau când breasla te tot propune la premiul Nobel. Fiecare cultură cu mâncărurile și creatorii ei. Mi-e frică de țărani și de dramaturgia contemporană. Pe de altă parte, am vrut dintotdeauna să văd la «Act» o piesă cu țărani și uite că am parte de ea. Mă bucur, ăsta e cuvântul”, a declarat regizorul Alexandru Dabija.







Tot în cursul acestei zile, dar între orele 19.30 - 20.30, „Statuile grecești” își fac, din nou, apariția în piața „Ovidiu”, unde de la ora 21.30, va avea loc și un concert Ada Milea, intitulat „Svejk în concert”. Toate aceste reprezentații au loc în cadrul Festivalului Internațional de Teatru „Miturile Cetății”.