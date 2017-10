„Actorii“ Liceului Ovidius şi-au primit răsplata sacrificiului

„Actorii“ Liceului Ovidius și-au primit răsplata sacrificiului

În fiecare sâmbătă, timp de trei ore, membrii trupei de teatru a Liceului Teoretic „Ovidius” repetă sub îndrumarea prof. Sorina Leu piesele deja existente în repertoriu, precum „Englezește fără Profesor” de Eugen Ionescu, „Gaițele”, de Alexandru Chirițescu, „O fantezie după Justiție”, de I.L. Caragiale, dar și pentru a pune în scenă „Torționarii”, piesă al cărei scenariu este scris chiar de ei și care cuprinde scene din viața elevilor.Zilele acestea s-au întors de la Cluj Napoca, unde a avut loc a cincea ediție a Festivalului de Teatru STAGE pentru Adolescenți, unul dintre evenimentele marcante, organizate de Fundația Părinți din România, filiala Părinți Clujeni. Acesta este un proiect caritabil, dedicat strângerii de fonduri pentru proiectul „Zâmbet de copil, copilăria NU e la spital”.La ediția de anul acesta, trupa de teatru a Liceului Teoretic „Ovidius” a participat cu piesa „Englezește fără profesor” de Eugen Ionescu. Premiul III de interpretare pentru un rol masculin principal a fost obținut de elevul Mircea Leca, elev la clasa a X-a C și membru al trupei.„Mă bucur pentru succesul trupei la Cluj și pentru premiul obținut de Mircea. Are toate calitățile și cred că va deveni un mare actor. Toți membrii trupei sunt talentați și lucrăm cu plăcere la repetiții. Suntem ca o familie”, a declarat profesorul coordonator, Sorina Leu.