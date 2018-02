Actorii constănţeni aduc "Menajeria de sticlă" pe scenă

Actorii constănțeni aduc "Menajeria de sticlă" pe scenă

„Menajeria de sticlă”, după Tennesse Williams, este piesa care va putea fi vizionată vineri, 16 februarie, începând cu ora 19.00, la Teatrul de Stat din Constanța. Potrivit reprezentanților teatrului, spectacolul va fi prezentat prin convenție specială cu The University of the South, Sewanee, Tennesse.Precizăm că aceasta este una din cele mai jucate piese ale celebrului dramaturg american, laureat al premiului Pulitzer pentru piesele „Un tramvai numit dorință” și „Pisica pe acoperișul fierbinte”. Spectacolul vorbește despre o lume care trăiește la granița dintre realitate și fantezie, o piesă plină de sensibilitate, creată din intensitatea relațiilor, o piesă despre iubire și speranță.Pe parcursul celor aproape două ore, pe scenă va urca o mamă autoritară care încearcă să-și compenseze eșecurile, proiectându-și ambițiile și speranțele asupra fiicei. Apoi, își face apariția un fiu care caută să evadeze din mediul ostil prin poezie și aventură, dar și o fiică sensibilă care tânjește după iubire. Realitatea va pătrunde în universul lor fragil, schimbându-le destinul.Viața lor se va schimba brusc după intrarea în scenă a lui Jim, vizitatorul care tulbură universul fragil al menajeriei de sticlă.Regia și muzica poartă semnătura Dianei Mititelu, scenografia îi aparține lui Titus Ivan. Din distribuție, fac parte Marian Adochiței, Nina Udrescu, Lana Moscaliuc, Andrei Cantaragiu.