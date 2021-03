Activităţi remediale doar pe hârtie. „Este o harababură! Ne facem că facem şcoală!”

Totuşi, din şcoli există semnale că programul este aproape un fiasco. „Dacă o şcoală are doar doi copii, de exemplu, aceştia vor trebui trimişi la altă unitate de învăţământ, ceea ce este dificil. Au fost şcoli care trebuia să fie centre şi nu mai sunt, pentru că se pare că s-au retras copiii. Însă ce facem cu elevii acolo unde sunt mai puţini de o grupă? În loc să facă în şcoala lui, îl trimitem cine ştie pe unde. În plus, sunt şcoli care au trei elevi la clasa a V-a, doi elevi la clasa a VI-a, trei la clasa a VII-a. Asta înseamnă că trebuie lucrat în sistem simultan. Dar, în aceste condiţii, care este recuperarea? Cum să lucrezi simultan cu cel de-a cincea şi cel de-a şaptea? Ce recuperare am făcut, bătaie de joc? Ne prefacem că facem şcoală. Degeaba se întâmplă acest program”, este de părere profesorul de limba română, Nicoleta Bercaru.





Aceasta mai trage un semnal de alarmă în ce priveşte plata cadrelor didactice care participă la programul „Şcoală după şcoală“. „Este o harababură! Metodologia nu este clară. Grupa trebuie să fie de minimum 10 copii. Dacă nu ai zece copii nu eşti plătit. Dacă ai 10 sau 12 tot la fel eşti plătit. Iar, dacă un cadru didactic munceşte trei săptămâni şi, spre final, mai mulţi copii nu mai vin, profesorul nu mai este plătit? Ce se întâmplă? Metodologia nu spune clar cum se procedează”, a mai spus cadrul didactic.





Conform normelor metodologice, se poate lucra simultan. Însă Ordinul Ministerului Educaţiei nu dă informaţii suplimentare vizavi de acest mod de recuperare a materiei. „Recuperarea se face la materiile care reprezintă discipline de examen, la materiile pentru care există solicitări etc. Profesorii nu sunt obligaţi să participe. Fiind vorba despre elevii lor, e firesc să se implice şi în zona remedială”, a explicat reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa.





Profesorii care participă la programul „Şcoală după şcoală“ sunt remuneraţi cu suma de 100 lei brut pe oră inclusiv contribuţiile angajatorului.





Părinţii care consideră că ai lor copii au nevoie de ore suplimentare pentru a relua materia studiată pe parcursul orelor susţinute online, în ultimele luni, îi pot înscrie la cursurile remediale în mod continuu, până la data de 25 a fiecărei luni. Potrivit regulamentului stabilit de Ministerul Educaţiei, programul orar al activităţilor remediale se stabileşte, la nivelul unităţii de învăţământ, de cadrul didactic, cu consulatarea elevilor şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora.Cu toate acestea, în judeţul Constanţa, foarte puţine familii i-au înscris pe copii în programul „Şcoală după şcoală”. Însă, neavând înscrişi suficienţi elevi pentru a forma cel puţin o grupă de elevi, o unitate de învăţământ nu poate deveni centru pentru activităţi remediale. În aceste condiţii, copiii înscrişi sunt nevoiţi să meargă pentru activităţile respective în alte şcoli.„În prezent, avem înscrişi aproximativ 3.876 de elevi. Există şi va exista o dinamică permanentă, deoarece prevederile metodologice permit înscrierea în fiecare lună, până la data de 25 a lunii respective. Momentan, avem 49 de centre, dar numărul se poate modifica pentru că, în momentul în care se constituie o grupă într-o unitate de învăţământ, aceasta poate deveni centru. Activităţile au început în data de 8 martie, cu aspecte organizatorice. Orarul s-a stabilit la nivelul centrelor, în funcţie de resurse, solicitări”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, inspectorul şcolar Marinela Mrejeru.