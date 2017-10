Activităţi la American Corner

Activități la American Corner

Ştire online publicată Miercuri, 03 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un eveniment cu tema „American Voices: Chicano English” va avea loc luni, 8 noiembrie, ora 14, la American Corner din Campusul Universității „Ovidius”. Moderatorul acțiunii, Costin Oancea, absolvent al Facultății de Litere, Universitatea „Ovidius” va susține o prezentare pornind de la subiectul propus, invitați la manifestare fiind studenții anului I, specializarea Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere. Prezentarea moderatorului va fi urmată de vizionarea filmului „Mi Vida Loca (My Crazy Life)” (1993) în regia lui Allison Anders. O altă acțiune propusă de American Corner se va desfășura pe 26 noiembrie și va avea ca temă „The Issue of Drugs in High Schools”. Invitați sunt elevii din clasa a IX-a și a X-a din cadrul Liceului Teoretic „Traian”, însoțiți de profesorii Corina Lungu și Corina Grosu. Moderatorul eveni-mentului este drd. Adelina Vartolomei, din cadrul Facultății de Litere a universității. Invitații vor putea viziona filmul „Charlie Bartlett” (2007), regizat de Jon Poll.