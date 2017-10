Activităţi la American Corner

Universitatea „Ovidius”

Activități la American Corner

Ştire online publicată Luni, 25 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, începând cu ora 12, la Ame-rican Corner, din cadrul Universității „Ovidius”, are loc o activitate cu tema „The Philadelphia Experiment: Project Invisibility – Time Travel, Science Mistery?”, unul dintre cele mai bizare și mai controversate proiecte din istorie. Corina Lungu, doctorand în cadrul Facultății de Litere, Universitatea „Ovidius” Constanța, va dezbate prezentarea pe marginea misteriosului Proiect Rainbow (Curcubeul), cunoscut mai degrabă ca Experimentul Philadelphia, studenților de la specializarea Jurnalism, anul II, din cadrul aceleiași universități. După prezentare se va viziona „The Philadelphia Experiment”, un film sci-fi apărut în anul 1984, în regia lui Stewart Raffill. Cea de-a doua activitate intitulată „Theodore Dreiser – A Representative of Naturalism in American Writing”, va avea loc marți, 26 octombrie, începând cu ora 14. Coordonatorul acestei activități este lect. dr. Ludmila Martanovschi, de la catedra de engleză a Facultății de Litere din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, iar participanții cărora li se adresează activitatea în mod special sunt studenții de la specializarea Studii Americane anul II. Participanții au ocazia să afle informații despre opera naturalistului american, care a trăit între 1871 și 1945. Autorul a urmărit în romanele sale, printre care „Sister Carrie” (1900), „Jennie Gerhardt” (1911) și „An American Tragedy” (1925), să dezvăluie aspecte extreme ale individului constant determinat să acționeze în viață sub presiunea datelor sale ereditare și a mediului său social. Acest eveniment se concentrează asupra prezentării, vizionării și analizei filmului „A Place in the Sun” (1951), o ecranizare după romanul „An American Tragedy”, unul dintre cele mai cunoscute romane ale lui Dreiser.