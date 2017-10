Activităţi la American Corner

Activități la American Corner

Ştire online publicată Miercuri, 05 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

// O videoconferință susținută de Stacy Alaimo (Assoc. Prof. Dr. la Texas University, Arlington, SUA) a avut loc, ieri, la American Corner. Prelegerea a urmărit, în principal, subiecte legate de mediul înconjurător, la eveniment participând studenții de la specializarea Studii Americane din cadrul Universității „Ovidius”. // Vineri, 7 mai, de la ora 15, va fi pus în discuție războiul din Irak, în cadrul unei activități intitulate „A Walk Across America To Honor Those Who Serve”. Va urma vizionarea filmului „Stop Loss” (2008), regizat de Kimberly Peirce. Moderator: Adelina Vartolomei, absol-ventă a Facultății de Litere, Universitatea „Ovidius”. // O altă activitate va avea loc pe 10 mai, de la ora 16, și va fi moderată de Adelina Vartolomei. Ea le va vorbi studenților invitați despre Pentagon, baza Departamentului Apărării din Washington D.C. Participanții își vor putea cristaliza, apoi, cunoștințele, urmărind documentarul „Inside the Pentagon”. // Pe 12 mai, de la ora 15, iubitorii culturii americane vor putea afla mai multe despre perioada anilor ’60, în cadrul unei acțiuni intitulate „The Groovy 1960’s: The Decade of Peace and Love”. Cei prezenți la activitate vor avea ocazia să urmărească filmul „Hairspray” (2007), un musical regizat de Adam Shankman, avându-i în rolurile principale pe John Travolta, Michelle Pfeiffer și Christopher Walken. Moderator: Adelina Vartolomei.