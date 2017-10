Activităţi didactice demonstrative, la Grădiniţa "Perluţele mării"

Activități didactice demonstrative, la Grădinița "Perluțele mării"

Zeci de educatoare din țară și din străinătate participă, astăzi, la conferința națională prilejuită de încheierea Proiectului Erasmus + „European development of the early childhood is the key to success in life”.Evenimentul este organizat de Grădinița cu program prelungit „Perluțele mării” din Constanța, iar proiectul implică șapte unități de învățământ din Italia, Spania, Polonia, Portugalia, România, Turcia și Ungaria.În cadrul conferinței de încheiere, vor fi prezentate platforma electronică a proiectului, dar și auxiliarul didactic pentru preșcolari - „We like writting booklet” și auxiliarul didactic pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar și clasa pregătitoare - „We develop basic skills in small children through art”.De asemenea, educatoarele vor putea vizita expozițiile cu lucrări ale preșcolarilor inspirate de pictori, sculptori și muzicieni celebri din șapte țări europene partenere, intitulate „Prin ochi de copil” (reproducere după picturi faimoase), „Forme” (modelaj) și „Muzică în pictură” (pictură concomitent cu audierea unui fragment muzical).La final, participanții vor prezenta activități didactice demonstrative, cum ar fi metoda covorului povestitor, metoda șorțului povestitor, metoda povestirii în făină, precum și teatrul de păpuși în aer liber.