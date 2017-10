Activităţi comune în aer liber cu elevi din centrele şcolare

Activități comune în aer liber cu elevi din centrele școlare

Colegiul Național de Arte „Regina Maria” a derulat, la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros”, activitatea intitulată „În grădină am o floare”, în cadrul Strategiei Naționale pentru Acțiune Comunitară (SNAC), sub coordonarea profesorilor psiholog Daniela Stroia, Laura Coman, Alina Leonte, Victoria Dorobanțiu, Cornelia Bujin. S-au alăturat profesorii colaboratori Gigi Stanciu, Simona Barbu, Alexandra Popescu, Carmen Vărășteanu, Florian Stoica, Anca Apostolache, Georgian Apostolache.Scopul activității a fost ca elevii voluntari de la clasele a V-a D, a XII-a C și beneficiarii, elevi de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros”, să se reîntâlnească și să petreacă momente frumoase împreună. În cadrul activității, au fost plantați bulbi și plante cu flori, donate de clase primare ale Colegiului.Pentru a crea o atmosferă plăcută, voluntarii au organizat un flash-mob și au invitat elevii beneficiari să li se alăture, învățând împreună mișcările, în ritmul muzicii.