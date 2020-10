Activitatea unei şcoli îşi desfăşoară activitatea într-un fost cămin din Năvodari. „Vrem o clădire nouă”

Şcoala Gimnazială nr. 3 „Tudor Arghezi” din Năvodari are, în prezent, aproape 600 de elevi, care învață într-un spațiu impropriu, fostul cămin al Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu”. Încă din anul 1987, directorii care s-au perindat la conducerea instituției de învățământ au tot sperat ca elevii și cadrele didactice să își poată desfășura activitatea într-o unitate în care să aibă condiții normale, dar acest lucru nu s-a întâmplat până acum.Înființată în anul 1987, Școala nr. 3 își desfășoară activitatea încă de pe atunci în spații improvizate în acest spaţiu, care a fost, ani la rând, internatul fostului liceu de chimie. Aici, sălile de clasă au suprafaţa de 33,8 m2, nu există sală de sport, orele de educaţie fizică se desfăşoară tot în sălile de clasă. În ceea ce priveşte laboratoarele de fizică, chimie, şi acestea sunt improvizate în sălile de clasă. Acesta este motivul pentru care, directorul instituției de învățământ, Maria Burlăciuc susţine că orașul Năvodari are nevoie, neapărat, de o nouă școală modernă. Desigur, a subliniat cadrul didactic, în toți cei 33 de ani care au trecut până acum, Școala „Tudor Arghezi” a făcut o mulţime de solicitări către autorităţi şi Ministerul Educaţiei, în scopul identificării resurselor financiare necesare construcţiei unui alt corp de clădire. Toate acestea în condiţiile în care încăperile prin dimensiunea, compartimentarea şi distribuirea pe suprafaţa construită a acestora sunt improprii derulării procesului de educaţie.Pentru construirea unui spaţiu şcolar nou, în anii trecuţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au inclus şcoala în Programul de Reabilitare a Infrastructurii Şcolare, program al Guvernului României, finanţat de către Banca Europeană de Investiţii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi în completare de la bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. La acel moment, proiectul prevedea construirea a două corpuri de clădire (A şi B). Mai târziu, în anul 2009, Ministerul Educaţiei a finalizat construirea corpului A al clădirii noii şcoli, acesta nefiind funcţional deoarece nu a fost racordat la utilităţi, şi, în plus, nu dispune decât de şase săli de clasă. Diferenţa de 18 săli de clasă a fost distribuită în Corpul B, a cărui construcţie ar fi trebuit să fie executată de către Primăria Oraşului Năvodari. Din cauza lipsei de resurse financiare, în contextul dificultăţilor economico-sociale înregistrate pe plan local, Primăria Oraşului Năvodari nu a reuşit să demareze lucrările de construcţie ale corpului B al clădirii noii şcoli, au precizat reprezentanţii unităţii şcolare.„Ce avem noi acum este un spaţiu impropriu, un fost cămin şi avem nevoie de o altă şcoală. Sper să ne mutăm în condiţii decente în circa doi ani, pe strada Pescăruşului. Aici, a fost un corp construit de Ministerul Educaţiei şi ar trebui ca Primăria să mai construiască un corp, ca să ne putem muta. În urmă cu câţiva ani, cu criza economică nu s-a mai putut, dar domnul primar Florin Chelaru s-a luptat să facă proiecte europene pentru care a primit aprobările necesare. Aşteptăm să se construiască o şcoală modernă pentru noi, printr-un proiect cu fonduri europene, elaborat de Consiliul Local, pentru că noi nu eram eligibili şi acum aşteptăm”, a declarat Maria Burlăciuc, pentru „Cuget Liber”.