Activitate de educație juridică antidrog la Liceul „George Emil Palade”

Echipa formată din specialiști ai Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Constanta (insp. spec. Mihai Chichirim) și ai VeDem Just - Voci pentru Democraţie şi Justiţie (conf. univ. dr. Roxana Topor) a continuat activitățile de educație juridică antidrog în cadrul proiectului pilot „Acționăm Just”.Astfel, vineri, 3 decembrie, 89 de elevi ai Liceul Teoretic „George Emil Palade” din Constanța au fost informați despre consecințele juridice ale traficului și consumului ilicit de droguri, precum și despre măsurile care se aplică în România conform principiului „justiției terapeutice”, începând cu anul 2014.În anul școlar 2021-2022, Agenția Națională Antidrog (ANA), în parteneriat cu Asociația „Voci pentru Democrație și Justiție” (VeDem Just), implementează proiectul pilot „Acționăm Just”, care are ca obiectiv promovarea educației juridice în mediul gimnazial și liceal, prin facilitarea accesului elevilor la cunoștințe elementare din domeniul juridic, în special la cele ce țin de domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri.