Acţiunea "Cazarea"! Cât mai plătesc studenţii pentru un loc la cămin

Acțiunea "Cazarea"! Cât mai plătesc studenții pentru un loc la cămin

Au mai rămas doar câteva zile până la deschiderea anului universitar, care va avea loc, pentru studenții de la toate instituțiile de învățământ superior de stat constănțene, pe data de 2 octombrie, la ora 11.00, în Piața Ovidiu. Ca noutate, evenimentul se va derula în prezența președintelui României, Klaus Iohannis, care a acceptat invitația de a veni la Constanța. Până atunci, însă, sute de tineri din alte orașe trebuie să se cazeze, fie la cămin, fie să-și închirieze vreo garsonieră sau apartament.La Universitatea „Ovidius”, numărul total de locuri ce se repartizează conform criteriilor de ierarhizare în anul universitar 2017-2018 este de 1.327. Numărul de locuri rezervate pentru bursieri, studenții familiști, medicii rezidenți, persoanele cu dizabilități, cadrele didactice și angajații universității este de 448.Dacă, în anii trecuți, cozile pentru a prinde un loc de cazare erau uriașe, acum, înscrierea la cămin se face online, decizie luată de conducerea universității pentru a evita aglomerația. Mai mult, pe lângă cele patru cămine deja existente, universitatea va avea pe viitor un cămin nou, care să vină în ajutorul studenților și masteranzilor.„Necesitatea unui astfel de cămin este cât se poate de clară, mai ales că ne dorim creșterea condițiilor pentru studenții noștri. Căminul nou se află în fața celor existente, FN 1 și FN2, și va avea o capacitate de cazare suficientă pentru a prelua o parte semnificativă din studenți. Doar cei care vor dori neapărat să rămână la C1 și C2 vor mai rămâne aici, unde le sunt puse la dispoziție între 268 și 330 de locuri. Din experiența anilor trecuți, știm că pe mulți îi interesează să fie cât mai aproape de oraș, chiar dacă locuiesc în aceste clădiri mai vechi. Desigur, pe viitor se intenționează și renovarea acestor spații de pe bulevardul Mamaia, dar și relocarea administrației, ce se află în aceste cămine. Referitor la cazare, mereu rămân camere libere, pentru că unii preferă să stea cu chirie. Decizia este luată de tineri, pentru că atunci când locuiesc în cămin, ei trebuie să se conformeze anumitor reguli. În schimb, când aleg să locuiască cu chirie, în oraș, situația se schimbă. Trebuie precizat că întotdeauna, după cea de-a doua fază de cazări, rămân mereu locuri, este adevărat, nu din cele mai bune, dar rămân, așa că vom acoperi toate cererile”, ne-a declarat prorectorul Universității „Ovidius”, Alexandru Bobe.Ca urmare, acei studenți sau masteranzi care sunt interesați în obținerea unui loc de cazare în căminele studențești ale Universității „Ovidius” vor trebui să completeze cererea de cazare, pe platforma cazareonline.univ-ovidius.ro, chiar dacă au depus cerere în format hârtie la Administrația Căminului FN2.După afișarea listelor cu primul clasament, studenții care au obținut un loc de cazare într-unul din cămine pot achita taxele și prin virament bancar. De precizat că studenții ai căror părinți lucrează în învățământ au obligația de a prezenta adeverința emisă de unitatea de învățământ unde lucrează aceștia, în original. Cei care au asupra lor această adeverință nu trebuie să facă nicio plată.Mai departe, pe 28 și 29 septembrie, între orele 9.00 și 19.00, se dă startul cazării studenților conform listelor finale, urmând ca, pe 30 septembrie și 1 octombrie, să se procedeze la cazarea studenților în urma redistribuirii locurilor libere. Ca și prețuri, studenții admiși la forma de învățământ fără taxă vor avea de plătit 165 lei pentru un loc, iar cei de la cu taxă vor scoate din buzunare 280 lei pe lună.Universitatea Maritimă din Constanța (UMC) dispune, ca și până acum, de trei spații de cazare: cel din clădirea instituției, căminul de la Far și cel situat pe malul lacului. Spre fericirea multora, costurile de cazare sunt aproximativ egale cu subvenția per student, deci universitatea are posibilitatea de a le oferi cazare gratuită studenților admiși la forma de învățământ fără taxă.„În căminul din clădirea UMC, pot fi cazați în jur de o sută de studenți. Aici, ei plătesc fie diferența între subvenție și costul căminului, fie costul integral, pentru cei care urmează cursurile la forma de învățământ cu taxă, suma ajungând la aproximativ 250-300 lei. Cel mai scump este căminul de pe malul lacului, unde există garsoniere, cu grupuri sanitare și bucătării proprii, spații de spălat lenjerii etc., doar că un loc costă 480 lei.În concluzie, fiecare se duce acolo unde vrea. Oricum, în urma discuțiilor noastre cu Liga Studenților, am ajuns la concluzia că mulți studenți bugetați nu vor să stea decât acolo, unde plătesc, și nu la Far, unde nu ar plăti nimic. Per total, noi le oferim un număr de 650 de locuri de cazare și acoperim aproape în totalitate numărul de cereri de cazare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, rectorul UMC, prof. univ. dr. Cornel Panait.