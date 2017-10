Acţiune de solidaritate cu Sabina, în faţa Colegiului "Korosi Csoma Sandor" din Covasna

1

Sabina, la Chisinau

Mai la vale, o să-mi exprim atitudinea față de românca Sabina, ‘fata cu bentița tricoloră’, și am să încerc să-i răspund unui oarecare R.A., care o desconsideră pe ’puștoaica naționalistă’ și pe acei 15 000 care i-au dat ’Like’. Dar să o luăm de la capăt. Pentru fiece clipă, in care un român basarabean (îl am aici in vedere pe oricare si fiecare dintre etnicii moldoveni/români din RM) uită ca este român (sau moldovean, dacă așa a fost deprins să se numească – nu 'moldovenist', pentru acei care înțeleg diferența), am plătit, plătim si vom plăti scump: nu /doar/ in termeni abstracți de demnitate, valori spirituale, memoria unui trecut dramatic si închipuirea unui viitor mai bun, dar si prin starea de dobitocie concretă in care basarabenii o duc de la o zi la alta. In fiece zi ne convingem, ne-o demonstrează starea foarte materială de subzistență a populației, că lipsa identității (inclusiv si poate ca in primul rând a celei naționale, etnice – vă veți convinge, pentru a câta oară, la următoarele alegeri!) este de fapt lanțul, în care suntem ținuți. Starea națiunii (aici – a populației) generează guvernarea, administrarea țării, comunității, la toate nivelele, până la acela în care se decide calitatea vieții fiecărui individ, bucățica de pâine de pe masa fiecărui ‘om simplu’. Iar acesta va alege mâine, din nou, din clasa politică neghioabă, pe care tot el a produs-o, o guvernare lipsită de identitate. Este evident că singura alternativă pentru valorile europene, in cazul moldovenilor, este revenirea pe orbita rusească, degradarea civilizaționistă. Se întâmplă așa: atunci când în rezultatul votului universal, egal, direct, secret și liber exprimat, aleșii noștri vor negocia – din nou! – la limită, cu prețul unui singur vot convențional ‘de aur’, pentru vectorul mișcării spre est sau spre vest (stânga fiind la noi prin definiție pro-rusă, iar, pe de altă parte, singura șansă pro-europeană fiind votul masiv al moldovenilor cu dreapta), vom afla că dilema ‘BENTIȚA TRICOLORĂ’ VS. ‘GHEORGHIEVSKAYA LENTOCHKA’ este prețul mizeriei în care trăim. Și nu avem de ce și cui ne jelui pentru faptul că politicianul în care am investit niște speranțe, când l-am ales, ajuns să ne guverneze, nu doar că acceptă uneori – el face lege din compromisuri (!), târgul josnic al guvernanților fiind dictat de interesele lor materiale (personale sau de grup) directe. Iată că niște simboluri foarte abstracte se materializează foarte concret. (SUNT DEPARTE DE GÂNDUL că un demnitar care a citit și poate recita chiar din Scrisorile lui Eminescu, precum și din Gavriliada lui Pușkin, va fi neapărat și un bun om de stat! Miezul problemei e altul: stagnăm, pentru că ne lipsește vectorul mișcării, care vine din conștiința identității, care, la rândul ei, este condiționată de demnitate, ca valoare absolută. Valoare absolută, pentru că demnitatea îl va guverna – sau nu, dacă o pierde! – și pe alegătorul suveran, dar și pe deputat, să zicem, ori pe administratorul de bloc. De la vlădică, până la opincă! La noi, se dă un război pentru identitate acum. De multe decenii, cel puțin, acest război nu a încetat pentru nici o clipă. CULMEA CĂ, DACĂ VOR ÎNVINGE RUȘII, EI TOT PRIN IDENTITATE O VOR FACE! Printr-a lor, plus votul basarabenilor îndobitociți. Atâta doar, că dacă va învinge stânga, adică, implicit vectorul estic în orientarea Moldovei – asta numesc eu ‘vor învinge rușii’ la noi acasă – DEMNITATEA ROMÂNEASCĂ, denumește-o MOLDOVENEASCĂ ori cum îți place mai mult, VA FI DIN NOU CĂLCATĂ ÎN PICIOARE…) Acceptând mici compromisuri, pentru că am pierdut, la un moment dat, principalul – identitatea, fie și exprimată prin simboluri – am acceptat și suportăm pe merit consecințele sărăciei materiale și spirituale a moldovenilor. Acceptând mici compromisuri, pentru că am pierdut, la un moment dat, principalul – identitatea, fie și exprimată prin simboluri – România a pierdut Basarabia, Moldova a pierdut Bucovina și Sudul Basarabiei, RM a pierdut Transnistria. Românii au pierdut puterea și ambiția de a-și recupera ce li s-a furat. Acceptând mici compromisuri, pentru că am pierdut, la un moment dat, principalul – identitatea, fie și exprimată prin simboluri – am ajuns să ni se spună și azi ”govori po-chelovecheski” la Soroca, Bălți, Cahul, Chișinău, iar la Tighina și Tiraspol să fim exterminați. Iar Sabina, ”puștoaica naționalistă care s-a gândit că e o idee bună să troleze unguri”, purtând într-un orășel românesc o bentiță cu tricolorul românesc, să fie tratată, cu argumentul toleranței, drept idioată, și 15000 de români care se mândresc cu acest ”nonsubiect de o irelevanță cutremurătoare” – drept dobitoci. Acceptând mici compromisuri, pentru că am pierdut, la un moment dat, principalul – identitatea, fie și exprimată prin simboluri – nu știm, nu avem discernământul, puterea să alegem, să construim, să concepem, să proiectăm, să amenajăm, să întreținem, să îngrijim, să administrăm, să guvernăm, ca apoi să profităm, să consumăm, să exploatăm, să ne manifestăm, să avem, să dăm, să ne bucurăm, să ne mândrim… Demnitatea fie că există, fie că nu există. Nu are o stare intermediară. Dacă vrei, sub acest aspect este ca și heterosexualitatea, și acest fapt nu are nimic cu drepturile acceptate/tolerate sau contestate ale pederaștilor de a se manifesta într-o societate sănătoasă. Iartă-mă pentru paralela deșuchiată, dar și demnitatea națională ori e, ori nu e, și gestul simbolic al Sabinei nu are nimic cu drepturile minorității maghiare din România. Sabina a manifestat demnitate, pentru că o are. Sper, sunt convins că și ungurii-români au sabinele lor! Sunt absolut convins că nu am comis nicio deraiere de la subiect – condiția noastră ține de demnitate, ca produs al identității, cea națională fiind primordială. Condiția umană, starea materială, așezarea statală, guvernarea și administrarea, de la o înaltă curte până la ultima gospodărie, toate acestea atârnă de DEMNITATEA SABINEI. Am pomenit sugestiv situația din Moldova. Știm că în Romania nu e cu mult mai bine. In Transnistria e cu mult mai grav. Sabina, sunt mându de tine la Chișinău. Like, dacă tot veni vorba! Ne lipsești la Drochia, Dubăsari, Ștefan Vodă. Vezi bine, se pare că nu e destulă bentița ta tricoloră la București, Sibiu, Iași. http://www.vice.com/ro/read/sabina-fata-cu-bentita-tricolora-este-un-nonsubiect