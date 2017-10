Aceştia sunt câştigătorii concursului de scurt metraje "CIVI-MATECA"

Aceștia sunt câștigătorii concursului de scurt metraje "CIVI-MATECA"

Începem cu Premiul Juriului - Trofeul CIVI-MATECA care a ajuns la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud pentru filmul „Asceză”. La clasa a V-a - „Câinele... o bătaie de inimă la picioarele mele” . Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Năvodari La clasa a VI-a – „Și cărțile au suflet” - Școala Gimnazială „Ioan Murgescu” Valu lui Traian La clasa a VII-a „Între vis și realitate” - coala Gimnazială „Ion Borcea” Agigea Clasa a VIII-a „DOMBergent” - Școala Gimnazială nr.29 „Mihai Viteazul” ConstanțaClasa a IX-a „Strigătul Naturii” - Liceul Teoretic „Decebal” ConstanțaClasa a X-a „Online versus Offline în societate” – Liceul Teoretic „Ovidius” ConstanțaLa clasa a XI-a - „Asceză” - Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud La clasa a XII-a - „Revoluția Frumosului... începând de la cuvânt” - Colegiul Tehnic Energetic ConstanțaPremiul pentru originalitate - „Suntem Noi” - Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” ConstanțaPremiul de Popularitate a fost câștigat cu cel mai mare număr de voturi on-line: „Educația comunității” - Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Techirghiol Premiul pentru Interpretare a fost câștigat de eleva Mihaela Șerban, din filmul „Cu toții o familie” - Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța, clasa a IX-a, și de eleva Carmen Merlă, din filmul „Copilărie - Tărâm de vis”, de la Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” Năvodari, clasa a VIII-a Premiul „Tinerețe și Optimism” s-a acordat filmului „We are happy in 5B”, realizat de Școala Gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu”, clasa a V-a.