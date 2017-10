"Accesul gratuit la educaţie este doar pe hârtie în judeţul Constanţa!" Părinţii, "taxaţi" la fondul şcolii şi plata pazei

8

despre gratuitati

Bai frate ...ai copii, faci copii nu iti este clar ca trebuie sa ii le asiguri tot ceea ce este necesar pana cand vor fi in stare singuri sa se descurce...adica sa le dai sa manance...sa ii imbraci..sa ii duci la doctor ...sa le cumperi ce la trebuie la scoala ...carti, caiete pixuri...computer ...cine drk credti voi ca ar trebui sa plateasca pt astea???...statul ...pai cine este statul asta ? ...suntem noi aia care platim impozite...ce trebuie sa asigure statul?...pai cladiri+ toate utilitatile in care sa invete copilul ...plata profesorilor si a celor care deservesc scoala....atat ...statul nu asigura nici paza cladirii, statul de cele mai multe ori nu asigura intretinerea cladirii (in foarte multe cazuri reparatii si zugraveli si astea nu s-au facut de foarte mult timp in cele mai multe dintre scoli), statul NU asigura nici consumabile gen bureti, crete, table, hartie igienica, xerox etc etc ...pai si atunci cine drk vreti voi sa le asigure???...profesorii????...pai ba atunci cand o sa votati oameni carora o sa le pese de toate astea ...nu mazarici si urmasi de mazarici....atunci o sa avem si noi tot ce ne trebuie in scoli ...pana atunci nu aveti decat sa decartati ca prostii...ca sa nu mai zic ca in toata lumea asta parintii sustin scoala in afara de ceea ce sustine statul...ca asa e normal daca vrei sa nu mai ai generatii de prosti...la noi celor mai multi dintre parinti li se rupe de scoala si implicit de copiii lor.