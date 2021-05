Academicianul Constantin Barbu: „Patriarhul României este un tip genial, dar scrisoarea a fost compusă de doi amatori”

În cursul zilei de astăzi, 26 mai, la sediul Arhiepiscopiei Tomisului a avut loc lansarea a o sută de volume din colecția intitulată „Monumenta Romaniae Historica”, care evidenţiază, alături de colecțiile de documente deja existente în patrimoniul Academiei Tomitana, titlul de noblețe al poporului român și al Bisericii, evidențiat în scrierile primului mileniu creștin. Tot astăzi a avut loc simpozionul internațional „Tomisul, izvor cultural și spiritual în promovarea identității românești în țară și peste hotare”.

Evenimentul este organizat de către Academia Tomitană, în parteneriat cu Guvernul României, prin Secretariatul General al Guvernului și Arhiepiscopia Tomisului. Cu această ocazie, specialiştii au încercat să scoată în evidenţă vechimea poporului român şi facă referire la cărţile care au fost adunate prin osteneala IPS Teodosie şi a academicianului Constantin Barbu, documente care poziţionează Tomisul la 655 î. Hr. În concluzie, susțin aceștia, suntem de o vârstă cu marile civilizaţii ale lumii şi cu acest lucru nu se pot lăuda multe popoare.

Referitor la răspunsul patriarhului României, Preafericitul Părinte Daniel vizavi de reactivarea Mitropoliei Tomisului, academicianul spune că acesta este „un tip genial, dar scrisoarea a fost compusă de doi amatori”.

„Eu cred că se va lumina şi va reactiva Mitropolia Tomisului, fiindcă este în favoarea poporului român. Dacă vrea să îi fure o mie de ani, nu este problema mea, dar el ar deveni, astfel, ierarhul celei mai vechi biserici din Europa, al Bisericii Ortodoxe şi ar fi patriarhul care ar străluci peste ortodoxie, dar asta nu ţine de mine. Este o chestiune de minte personală. Ce fac ei este literatură, nu este treabă de instituţie serioasă. Înainte de toate, nu ai voie să nu ştii secolele. Cum să spui că strămoşii tăi nu contează? Ei nu apar din spuma mării. Nu poți să îți bați joc de un popor. Și dacă IPS Teodosie are o ambiție, ce ambiție are? Duce acasă Mitropolia? Nu se numește orgoliu sau ambiție. Eu sunt alături de el, pentru că crede în această mitropolie. De exemplu, noi am avut mitropolie aici începând cu anul 390. Ai noblețe, ai întâietate. Ca urmare, vrem să strălucim și noi”, a declarat acad. Constantin Barbu.