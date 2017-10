"Academia Sighișoara, cel mai bun exemplu de implementare a valorilor elvețiene"

Jean-Hubert Lebet , ambasadorul Confederației Elvețiene la București, a declarat că Academia Sighișoara, care va avea loc în perioada 1-14 august, este cel mai bun exemplu de implementare a valorilor elvețiene și că acest proiect este unic din punct de vedere al continuității și angajamentului de-a lungul a 22 de ani, potrivit Agerpres.“Este cel mai bun exemplu de implementare a valorilor elvețiene: continuitate, prietenie, muncă și respect foarte mult activitatea maestrului Gavrilovici (violonistul elvețian de origine română, Alexandru Gavrilovici, inițiatorul Academiei Sighișoara — n.r.) și a prietenilor săi care au arătat solidaritate față de tinerii muzicieni români și au dedicat timp prețios și energie pentru a-i susține și pentru a-i instrui (...) Există mai multe proiecte similare (ale Elveției, n.r.) însă Academia Sighișoara este unic atât din punct de vedere al continuității și angajamentului de-a lungul a 22 de ani, cât și prin calitatea muzicienilor care au intervenit în acest context. Este meritul maestrului Gavrilovici care a știut să motiveze muzicieni foarte cunoscuți să participe la activitățile Academiei“, a arătat Jean-Hubert Lebet. In anul 2016 se va încheia ajutorul oferit Academiei Sighișoara în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român, Fondul Tematic pentru Parteneriate și Experți — de care beneficiază începând din 2014 — și și-a exprimat speranța că instituțiile de cultură și cele politice din România vor înțelege care este importanța acestui festival și vor intensifica susținerea acestei manifestări.Ajutorul oferit Academiei Sighișoara de către Confederația Elvețiană se va termina, conform planului, în anul 2016. În Elveția există mai multe destinații turistice (Gstaad, Verbier...) care și-au îmbunătățit considerabil imaginea susținând festivaluri de muzică și, prin urmare, au atras și mai mulți vizitatori și investitori străini', a susținut Jean-Hubert Lebet. Prin implicarea muzicienilor elvețieni, a Ambasadei, a oamenilor de afaceri elvețieni din România în activitatea Academiei Sighișoara, multe persoane au dezvoltat relații de prietenie de care au beneficiat apoi ambele țări.Inițiatorul Academiei Sighișoara—care ajunge în acest an la ediția a XXII-a, Alexandru Gavrilovici, declara că data de începere a cursurilor manifestării, 1 august, coincide cu Ziua Națională a Confederației Elvețiene, în semn de recunoștință față de Elveția, care s-a implicat financiar și moral în această activitate culturală, unică în România, de-a lungul a 22 de ani. Academia Sighișoara a fost inițiată în 1993, de către violonistul Alexandru Gavrilovici, alături de flautista Heidi Indermuhle și s-a numit inițial Festivalul de Muzică de Vară Sighișoara. Apoi s-a transformat treptat într-un important festival internațional, dar cu păstrarea caracterului de școală de vară.În acest an, la Academia Sighișoara vor studia 60 de studenți — pian, vioară, violă, contrabas, harpă, violoncel, canto, compoziție și muzică de cameră — din nouă țări, care se vor pregăti alături de aproape 20 de profesori renumiți pe plan mondial. A XXII-a ediție a Academiei Sighișoara este organizată de Asociația Cultura Viva Sighișoara din Berna (Elveția) și de Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj Napoca, în parteneriat cu Primăria Sighișoara, anul trecut fiind considerată printre cele mai interesante 20 de destinații muzicale din lume.