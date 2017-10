Academia Română nu a convenit încă forma în care va modifica, în DEX, sensul cuvintelor ţigan şi jidan

Academia Română nu a convenit încă forma în care va modifica, în DEX, sensul cuvintelor țigan și jidan

Ştire online publicată Miercuri, 21 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Academia Română nu a convenit încă forma în care va schimba sensul cuvintelor "țigan" și "jidan" din Dicționarul Explicativ al Limbii Române (DEX), din cauza nefinalizării discuțiilor cu cele două comunități, a declarat, astăzi, Marius Sala, vicepreședinte al Academiei Române și director al Institutului de Lingvistică "Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti", potrivit Agerpres."Institutul de Lingvistică nu a luat încă nicio hotărâre. Noi am făcut niște propuneri pe care le-am dat celor două comunități și avem discuții în continuare să vedem dacă sunt de acord cu forma pe care am propus-o", a spus acad. Marius Sala, subliniind că "nu s-a decis nimic pentru că nu există încă acordul părților".Potrivit unor informații vehiculate în presă, noul tiraj DEX ar fi trebuit să "iasă în curând" de la tipografie și să "cuprindă toate modificările solicitate".Sensul cuvântului "țigan" va fi schimbat la solicitarea Agenției de Dezvoltare Comunitară "Împreună" și sprijinită de mai multe organizații nonguvernamentale naționale și internaționale.Pe 8 august, Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului din România (MCA România) a solicitat Institutului de Lingvistică "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", din cadrul Academiei Române, să scoată cuvântul "jidan" din DEX, considerat insultător la adresa evreilor, și să specifice clar că este vorba de un termen peiorativ.Potrivit scrisorii trimise atunci de Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului din România, în DEX, ediția din 1998, termenul "jidan" era definit ca "un cuvânt popular și peiorativ", iar în DEX, ediția a II-a din 2009, termenul "jidan" a fost redefinit și prezentat publicului larg ca un cuvânt "familiar" care poate fi folosit în loc de cuvântul "evreu"."Sunt surprins că a schimbat cineva formula", a declarat pentru AGERPRES vicepreședintele Academiei Române, care a promis că în următoarea ediție a DEX se va schimba această formulare, în sensul revenirii la vechea explicație.Maximilian Katz, director al Centrului pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului, a declarat într-un interviu pentru Associated Press că acest cuvânt folosit în mod obișnuit în limba română ("jidan" n.r.) este ofensator, dar că acest lucru nu este explicat în dicționarul oficial DEX.El a spus că acest cuvânt "era auzit de evrei atunci când erau urcați în trenurile morții", referindu-se la masacrarea a sute de mii de evrei români în cel de-Al Doilea Război Mondial. "Academia Română a luat o expresie profund antisemită și a transformat-o într-un cuvânt legitim", a declarat Katz pentru AP.El a explicat că modificarea din DEX urmează exemplul unor dicționare străine care recomandă să se facă această precizare.Deputatul democrat-liberal Silviu Prigoană a depus un proiect de lege prin care solicita schimbarea denumirii de rom cu cea de țigan, propunerea fiind respinsă de Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități din Cameră.