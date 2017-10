Academia a dat onorul, iar UMC-iştii au sfârâit grătarele

Debut de an universitar, fiecare, după posibilități…

Aproape 800.000 de studenți din toată țara au început, ieri, un nou an universitar. Cei mai mulți dintre ei sunt înscriși la facultăți pe locurile cu taxă. Sumele cele mai mari se plătesc la facultățile de teatru și film, iar taxele cele mai mici, la facultățile de administrație publică. Pentru acest an universitar, Guvernul a aprobat 57.000 de locuri fără taxă pentru studenții care intră în anul întâi, cu aproape 5.000 de locuri mai puțin decât în anul universitar trecut. În România, există 56 de universități de stat și 32 de universități private acreditate. La Constanța, anul universitar a adus, în prima zi, discursuri lungi și cu promisiuni de mai bine, dar și blocaje în trafic. Cine a spus că studentul constănțean nu o duce bine? O singură privire în parcările universităților, prin barurile ce înconjoară instituțiile și vezi o paradă a mașinilor, a hainelor scumpe, așa, că doar e prima zi de universitate! Oficialitățile locale s-au plimbat în alai de la o deschidere la alta, ca să pozeze, să socializeze. Așa că a fost printre puținele dăți în care l-am văzut pe primarul Radu Mazăre la Academia Navală. Sau lângă pre-fectul Constanței, Dănuț Culețu. Invitatul de soi al festivităților constănțene a fost ministrul Apărării, Teodor Meleșcanu, care s-a plimbat pe la universități urând, după caz, vânt bun din pupa sau succes. Din discursurile oficialităților am înțeles că, la Constanța, universitățile stau bine la capitolul dotări și performanțe, că instituțiile și-au propus pentru anul academic 2007 - 2008 proiecte noi, în special pe cercetare. Paradoxal, în timp ce din microfoane se auzeau discursuri încurajatoare, din radiourile mașinilor studenților adunate ciorchine pe lângă universități, se auzea un alt discurs, tocmai de la Iași. Se auzea clar și parcă stereo cuvântarea președintelui Traian Băsescu: „În școala românească încă se practică furtul și minciuna, în locul verticalității și adevărului, fapt care duce la scăderea competitivității educației românești”. Cu ocazia deschiderii anului universitar, șeful statului a semnalat ceea ce el a numit elementele de corupție existente în sistemul educațional românesc. „Universitatea înseamnă verticalitate și corectitudine, nu furt și minciună. Or, din nefericire, școala românească suferă de aceste tare. Plagiatul făcut de unii profesori, cumpărarea lucrărilor de licență, mită pentru promovarea examenelor sunt practici curente. Elevul sau studentul învață că plata, și nu învățătura, este soluția pentru a obține o diplomă”, a spus Traian Băsescu.Aproape 800.000 de studenți din toată țara au început, ieri, un nou an universitar. Cei mai mulți dintre ei sunt înscriși la facultăți pe locurile cu taxă. 