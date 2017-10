Acad. Dan Berindei: „Ar trebui să avem mai solidă conştiinţa unicităţii noastre”

Românitatea răspândită, în dezbatere la Muzeul de Istorie

Acad. Dan Berindei: „Ar trebui să avem mai solidă conștiința unicității noastre”

Cea de-a doua sesiune anuală organizată de Asociația „Dobrogea- istorie și civilizație” s-a încheiat sâmbătă, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 26-28 noiembrie, sub motto-ul „Cunoaștere, Cultură, Consecvență, Europenism, Implicare”. Ultima zi a sesiunii a fost moderată de prof. univ. dr. Florin Anghel, din cadrul Facultății de Istorie și Științe Politice a Universității „Ovidius”, iar una dintre temele abordate s-a centrat în jurul situației românilor de la sud de Dunăre. În acest sens, au luat cuvântul dr. Ivo Gheorghiev, președintele „Ave” - Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria, care, pornind de la premisa că românii se simt la ei acasă acolo unde sunt, a vorbit despre românii din Bulgaria, care nu sunt recunoscuți ca minoritate etnică, dar care nu primesc sprijin nici din partea statului român. De asemenea, a vorbit și despre o lucrare de istorie a românilor de la sud de Dunăre, semnată de prof. Valentin Băluțoiu, carte căreia îi reproșează anumite erori, dar și o traducere defectuoasă: „Binele pleacă cu turcul. Nu mă doare când dă turcul cu cizma, mă doare când dă românul cu opinca”, spune Ivo Gheorghiev. El a prezentat participanților dovezi ale încercărilor de a păstra identitatea românilor, oferindu-le CD-uri care conțin cântece și balade din Timocul bulgăresc. Totodată, Ivo Gheorghiev a anunțat că la Vidin se încearcă editarea unui ziar în limba română, intitulat „Poduri peste Dunăre”. Despre ignorarea românilor de la sud de Dunăre a vorbit și dr. Robert Stănciugel, membru onorific al Asociației „Ave”: „Avem comunități istorice lăsate baltă de către guvernanții țării. I-au lăsat datorie la nuntă, iar culpa pentru acest lucru vine de undeva din țară”, a spus el. De asemenea, Robert Stănciugel a atras atenția asupra istoriei ca disciplină predată în liceu, cu slabe șanse de supraviețuire: „Istoria e cea mai importantă dintre materii, pe care politicul încearcă s-o scoată din liceu. România nu vrea să intre prin cultură în UE, are alte probleme”, precizează dr. Stănciugel, foarte implicat în problemele românilor din afara țării. Asupra situației acestora s-a pronunțat și academicianul Dan Berindei, invitat al Asociației „Dobrogea - Istorie și civilizație”, care s-a declarat impresionat de „insulițele care vor să fie mai departe ceea ce sunt”. „Problemele pe care le-au ridicat Ivo Gheorghiev și Robert Stănciugel sunt foarte triste, dar, pe de altă parte, pe mine m-au și bucurat dintr-un punct de vedere: acela că totuși românitatea există și acolo”, a declarat academicianul. „Noi formăm un tot, unul foarte important. Ar trebui să avem mai solidă conștiința unicității noastre, cu deosebirile impuse de vitregiile vremurilor. Sunt niște insulițe care ne aparțin, și trebuie să ne aparțină. Una dintre necesitățile pe care le are societatea noastră este aceea de a forma tinerele generații cu conștiința acestei românități răspândite. Din păcate, lucrul acesta nu prea se face”, a precizat Dan Berindei. Sesiunea s-a încheiat cu lansarea cărților „Comerțul exterior al României cu țările din sud-estul Europei (1878-1914)”, semnată de Daniela Busă, și „În căutarea adevărului pierdut”, coordonată de Robert Stănciugel și Emil Țârcomnicu. La finalul comunicărilor, drd. Magdalena Tiță, președintele executiv al Asociației „Dobrogea- istorie și civilizație”, a anunțat că, începând cu anul viitor, va organiza o serie de conferințe pe teme istorice care să aibă mai multă implicare civică. Vor fi invitați profesori, elevi, studenți și alte categorii de tineri care să asiste și să participe la evenimentele viitoare. De asemenea, liderul Asociației a venit în întâmpinarea reprezentanților românilor de la sud de Dunăre cu o propunere de colaborare, urmând a fi demarate diverse proiecte. Sesiunea anuală de comunicări a fost organizată de Asociația „Dobrogea - istorie și civilizație”, în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie și Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Constanța.