Absolvenţii de liceu fără Bac pot merge la colegiu, în Constanţa. Ce specializări au la dispoziţie

Chiar asa,cu facultate si experienta,plus cultura generala serioasa,tot nu ai sanse la un loc de munca aratat in articol. Cat credeti ca se mai ,,desteapta'' baietii si fetele la cursuri ? Ei ar trebui eventual inclusi in programe scolare de recuperare,adica sa reia o buna parte din materiile predate in scoli si sa mai citeasca ceva literature chiar si straina,sa mai scrie cu pixul pe hartie,sa invete cum sa comunici correct. Abia apoi ar putea intelege si ei cam cum e cu invatatul unei meserii si nu neaparat a unei meserii in care se foloseste predominant intelectul,ci chiar a unei meserii oneste ce include mai mult munca fizica. Ajungem sa avem in curand doar sefi semianalfabeti? Si asa sunt destui de pe acum si se vede ce bine merg lucrurile....