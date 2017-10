Absolvenţii de-a XII-a şi-au urlat bucuria: "Am scăpaaat! Victorieee!"

9

???

Au scapat . Au invins sistemul ! Sunt liberi sa-si consume timpul altfel decat in ,,liceu - cimitir al tineretii .'' Maine - poimaine , cand aburii alcolului se vor fi risipit , vor sta locului stana de piatra si punandu-si cumva neuronii la treaba , vor constata ca ,,geaba chichirez galceava .'' Adica , au crezut prea devreme , ca scapand de grija inecului in lac , nu vor fi alunecat temeinic intr-un put si mai periculos .Dar mai au una singura si fericita scapare : aceea de a striga mai intai catre parinti , apoi catre lume , salvatorul ,,Help !'' Cheltuielile toate vor cadea in sarcina babacilor , care iubitori din fire , se vor consuma precum lumanarile batute de vant . Oare sunt ceva sperante ca eforturile lor vor fi rasplatite cumva ?