Absolvent al Colegiului Energetic, şef de promoţie la Şcoala Militară de Maiştri Militari

Maistru militar clasa a V-a Andrei Giba are întipărite în ADN gena perseverenței și ambiția reușitei cu orice preț. Absolvent al Colegiul Tehnic Energetic din Constanța ca șef de promoție, Andrei Giba s-a remarcat încă din liceu câștigând premii la concursuri naționale și internaționale în domeniul științelor exacte.A devenit elev al Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale urmându-și mentorul, pe maistrul militar principal Laurențiu Mardan, instructor militar la specialitatea „Arme sub apă” din cadrul Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale.Încă din vremea liceului, Andrei Giba a devenit preocupat de tainele mediului marin, iar asta l-a convins să devină voluntar în cadrul Societății de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului Marin Oceanic-Club, din Constanța. Voluntariatul în cadrul acestei organizații de renume l-a determinat pe Andrei să obțină și brevetul de scafandru civil. După acest parcurs, opțiunea carierei militare în Forțele Navale Române a venit pentru Andrei Giba ca o completare firească.Pe durata studiilor s-a remarcat prin perseveranța sa, prin interesul sporit arătat materiilor de specialitate și activităților extracurriculare care au contribuit la îmbunătățirea cunoștințelor sale. Aceste calități i-au adusîntr-un final, titlul de șef de promoție al specialității „Arme sub apă”.Maistru militar clasa a V-a Andrei Giba își începe cariera militară ocupând o funcție la bordul fregatei F222 „Regina Maria” urmărind totodată să exploreze și orizonturile scafandreriei militare (A.P.)