„A whole new world”, la Operă

Duminică, 1 martie 2015, ora 19, sub bagheta lui Ionuț Pascu, constănțenii sunt invitați la concertul „A whole new world”. Spectacolul muzical îl puteți urmări la Teatrul Național de Operă și Balet Constanța, „Oleg Danovski”.