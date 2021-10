A VII-a ediție a programului stART de burse private. Cine poate beneficia?

Asociația Școala de Valori implementează, până pe 31 decembrie 2022, în parteneriat cu sponsorul Provident Financial Romania IFN SA, a VII-a ediție a programului stART de burse private prin care să susțină tinerele talente ale României.Programul se adresează adolescenților cu cetăţenie română care au domiciliul stabil în România, sunt elevi în clasele IX – XII inclusiv şi îşi desfăsoară activitatea artistică (desen, pictură, muzică, fotografie, vlogging, scriere creativă), în liceele și/sau palatele/cluburile copiilor din România.Asociația Școala de Valori acordă burse sub forma suportului financiar persoanelor aplicante la program, conform nevoilor specificate în dosarul de aplicare şi în limita valorii stabilite de către juriul ce va analiza dosarele depuse de către participanţi. Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare de 6.000 lei. Sprijinul financiar se oferă pentru:a. achiziţionare de materiale, instrumente, echipament sau alte produse necesare pregătirii solicitantului în vederea obţinerii de performanţe în domeniul artistic (desen, pictură, muzică);b.acoperirea cheltuielilor necesare pentru participarea la concursuri internaţionale şi naţionale, expoziţii și concerte;c.acoperirea taxelor de participare la cursuri de specializare/perfecționare în una dintre cele trei arii de interes (desen, pictură, muzică).Toate informațiile referitoare la programul de burse (descriere, condiții, regulament etc.) se găsesc pe site-ul https://scoaladevalori.ro/. Formularul de înscriere este disponibil la https://scoaladevalori.ro/bursele-start-2022-formular/ iar termenul limita este 20 noiembrie 2021.Persoana de contact din partea Asociației Școala de Valori este dl. Dragoș Belduganu, telefon 0745.267.871, e-mail dragos.belduganu@scoaladevalori.ro