A treia ediție a Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, tipărită la ceas aniversar

Monitorul Oficial, care împlinește în 2022 al 190-lea an de existență, la început de An Nou, în zilele premergătoare sărbătoririi lui Mihai Eminescu și a Zilei Culturii Naționale, are bucuria să anunțe tipărirea noii ediții a „Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române” (ediția a III-a) - DOOM, elaborat de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti”.Editurii Univers Enciclopedic i-a fost încredințat spre tipărire această lucrare.