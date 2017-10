A "supravieţuit" războiului! Povestea icoanei făcătoare de minuni

3

”Frumusețea” limbii bisericești !

Mare ”minune” cu icoanele astea: adună pupăciuni de la pupăcioși, ca cadavrele (sic !) mumificate, ca părticelele etc. etc. Da, nu înțeleg sintagma ”făcătoare”. ce îi, și, de unde (pro)vine ? Că e ”un firesc” al muzicalității, al sonorității bisericești de te doare urechea... Am căutat în dicționarele slavon și grec fundamentul etimologiei lingvistice în biserica ortodoxă română (zisă națională, nu-i așa ?) și n-am găsit ! Vine de la latinescul făcătură ? Că ”de făcut” (facies), icoana (sireaca !) face NICA: atârnă (doar) unde-o pui !... Ia să n-o mai ”puneți”, să vedem, (mai) face minuni ? Sau vă e frică că (sic !) dispar pupăcioșii pupăciunilor ?