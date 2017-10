A primit trofeul pentru cel mai bun film la premiile EFA

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Lungmetrajul "The Great Beauty/ La Grande Bellezza", de Paolo Sorrentino, a primit trofeul pentru cel mai bun film la gala Academiei de Film Europene (EFA), care s-a desfășurat sâmbătă seară, la Berlin.Trofeul pentru cel mai bun film i-a fost înmânat regizorului Paolo Sorrentino de către Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.De altfel, filmul "The Great Beauty" a fost marele câștigător al ediției din acest an a premiilor EFA, adjudecându-și patru premii, inclusiv pentru "cel mai bun regizor european" (Paolo Sorrentino), pentru "cel mai bun actor european" (Toni Servillo) și pentru "cel mai bun editor de film" (Cristiano Travaglioli)."The Great Beauty" spune povestea unui scriitor aflat în pragul bătrâneții, Jep Gambardella (interpretat de Toni Servillo), care își rememorează tinerețea plină cândva de pasiuni.Pelicula "The Great Beauty" este propunerea Italiei la premiile Oscar de anul viitor, la categoria "cel mai bun film străin". "The Great Beauty" se numără printre candidaturile considerate eligibile pentru o nominalizare la premiul Oscar pentru film străin care va fi decernat în 2014, scrie mediafax.ro.