A plecat Pop. Vine Popa. Cine îngroapă învăţământul românesc?

A plecat Pop. Vine Popa. Cine îngroapă învățământul românesc?

Zece miniștri, atâția au fost pe la Educație, în ultimii cinci ani. Acum a venit al 11-lea. Fiecare a ținut să revoluționeze sistemul, fiecare a vrut să rămână în istorie cu reforma înfăptuită. Între timp, copiii care acum cinci ani erau clasa întâi, au început clasa a V-a fără manuale. Cei care erau în clasa opta și se pregăteau de capacitate, acum se pregătesc de un bacalaureat experimental, adus în derizoriu, cu probe orale mimate, ale căror rezultate le pot arunca la gunoi a doua zi, căci nu valorează nimic.Ministrul Liviu Marian Pop a plecat. Nici măcar nu a apucat să-și dezbată reforma făcută pe „genunche”. Vine Valentin Popa, care probabil că va apuca să taie măcar o „pamblică”, chiar dacă predecesorul său punea la cale închiderea multor școli. Popa are și el propriile idei de reformă. Spune că elevii români sunt foarte stresați din cauză că notele sunt publice. Și se gândește că ar trebui introdus un sistem prin care elevul, părintele și profesorul să fie singurul care să cunoască notele. Genial, nu? Am terminat cu planurile cadru pentru liceu, am terminat cu programele noi pentru clasele primare, pe care le promitea Pop, am rezolvat toate problemele din învățământ și ne apucăm să „modernizăm” sistemul de notare.„17 discipline și 34 de ore pe săptămână e prea mult pentru copii. Școala se transformă într-o corvoadă. Copiii noștri sunt din ce în ce mai stresați. Prea puțini elevi sau studenți pot să jur că nu au fost tentați să se inspire din fițuici. Fuga după note e o cauză a stresului. O soluție ar fi implementarea normelor europene: notele să nu mai fie publice, ci să fie cunoscute doar de elev, părinte și profesor”, a anunțat viitorul ministru al Educației în audierile pentru a primi avizul favorabil. Și pentru a se asigura că părinții au înțeles bine mesajul, Popa le promite și bani: „Părinții care își trimit copiii la școală vor primi câte 1.600 și 1.800 de lei pe an, ca deduceri de impozite!”. Tentant, nu?Un ministru care nu pune preț pe limba română, spune lucruri pe care le putem constata și noi, în fiecare zi, dar care se pricepe foarte bine la pomeni, exact asta îi lipsea învățământului românesc.