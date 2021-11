A pierdut la limită! Prof. Iris Sarchizian predă ştafeta funcţiei de manager de la Şcoala nr. 38. „Nu ne-am născut directori!”

O astfel de situaţie o întâlnim la Şcoala nr. 38 „Dimitrie Cantemir” din Constanţa, unde, vreme de nouă ani a ocupat funcţia de director prof. Iris Sarchizian. Deocamdată, nu se ştie cine o va înlocui, ci doar că există doi candidaţi care doresc să ducă ştafeta mai departe. Acest lucru se întâmplă, întrucât în urma concursului cu pricina, prof. Sarchizian a obţinut doar 66 de puncte, din totalul de 70 necesare pentru a promova examenul scris. Ca urmare, ea va mai ocupa această funcţie doar până la data de 22 decembrie, când va avea loc emiterea deciziei de numire a noului manager.





Ce va face mai departe Iris Sarchizian? „Eu sunt titulară pe post la această şcoală, pe catedra mea de biologie. Am fost director din luna mai 2012, dar în şcoală sunt din 2001. Este adevărat că la concursul pentru directori am întrunit 66 de puncte. A fost un concurs mai greu şi probabil că nu am fost suficient de bine pregătită pentru subiectele acelea legate de rata profitului unei şcoli. Cu toate acestea, îi felicit pe cei care au reuşit să ia concursul. În ceea ce mă priveşte, având în vedere faptul că am mai trecut printr-un concurs asemănător şi pe care l-am luat cu brio, pot spune că a fost o zi mai proastă. Oricum, viaţa merge înainte. Nu ne-am născut directori, nu ne-am născut pe o funcţie şi asta trebuie să conştientizeze toată lumea. Pe această cale, le doresc succes tuturor celor care candidează pentru funcţia de director la noi şi le doresc să aibă pe viitor nenumărate activităţi şi proiecte inedite. Eu consider că echipa pe care am format-o aici, atmosfera creată, toate acestea au reprezentat succesul acestei şcoli şi îmi doresc, în continuare, să se menţină acest vibe al Şcolii nr. 38”, a declarat directorul Iris Sarchizian, pentru „Cuget liber”.





Cadrul didactic a precizat că în toţi aceşti ani, una dintre cele mai mari realizări din cariera sa a fost doctoratul în domeniul microbiologiei, care i-a oferit șansa să colaboreze cu specialiști la nivel internațional şi care a dus la publicarea a numeroase lucrări științifice. De asemenea, cele două proiecte Erasmus KA2 câștigate au schimbat radical percepția profesorilor și a elevilor școlii, aplicând metode și procedee de lucru inedite, digitalizate, la înalte standarde internaționale, conferind un plus de valoare școlii.





„Înainte de orice, însă, a contat atmosfera din școală, oamenii deosebiți care au format «familia 38», a doua lor familie și asta s-a putut observa în toate activitățile educative inițiate de școală noastră. Nu a fost ușor să clădesc cărămidă cu cărămidă o școală în care mentalitățile erau destul de drastice, iar inovația era privită drept concurență. Pe atunci, în 2012, erau 324 de elevi, astăzi numărăm aproape 900”, a subliniat prof. Sarchizian.





În altă ordine de idei, vineri, 12 noiembrie, va fi publicat graficul de desfășurare a interviurilor viitorilor directori, acestea urmând a avea loc în perioada 15 noiembrie - 8 decembrie, cu proba de interviu. Apoi, între 16 noiembrie - 10 decembrie are loc depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu, iar pe 13 decembrie, exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ. Precizăm că pe 17 decembrie are loc validarea rezultatelor finale, iar între 20 - 22 decembrie, emiterea deciziilor de numire.





Din păcate, deşi unii dintre ei erau manageri de ani de zile, aceştia nu îşi vor mai continua activitatea în cadrul unităţilor de învăţământ la cârma cărora s-au aflat decât ca profesori, locul lor urmând a fi luat de alte cadre didactice. Şi asta deoarece au picat prima probă a concursului de directori.