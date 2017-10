A naibii limbă română, mama ei de atenţie! Femeile, fără "topuri" la Tribunal

A naibii limbă română, mama ei de atenție! Femeile, fără "topuri" la Tribunal

O postare pe facebook făcută de o cunoștință, care a imortalizat Regulile de Acces în Tribunalul Constanța, mi-a adus aminte de o experiență neplăcută pe care am avut-o în legătură cu această instituție pe care, de altfel, o respect.Așadar, în textul respectiv, în care se prezintă Regulile de Acces în Tribunalul Constanța, programul de lucru, programul public, în sălile de judecată, la arhivă și la registratură, sunt strecurate o serie de greșeli gramaticale și o prescurtare a unei locuțiuni adverbiale care lasă loc de multe interpretări.Conform textului redactat, accesul femeilor este permis fără topuri (topless, tocuri???) și fără pantasloni scurți. Mai apare și un etc. La ce s-o referi acest etc., ce interdicție generează, noi, muritorii de rând, nu putem ști. Nici bărbații nu au acces în Tribunalul Constanța dacă poartă pantasloni scurți.Cum vă spuneam, aceste erori gramaticale, copilărești de altfel, ar putea la o simplă citire să vă smulgă chiar un zâmbet. Mie însă, mi-a amintit de un episod derulat nu cu mult timp în urmă. Mai exact, despre o decizie a Tribunalului Constanța, dată în luna noiembrie, dar care și-a făcut efectele abia peste 4 (patru!!!!!) luni, din cauza unor „banale” erori de redactare. Rectificări, rectificări, rectificări.A naibii limbă română, mama ei de atenție/concentrare. La momentul respectiv, chiar am sesizat conducerea onorabilei instituții, care, prin vocea purtătorului de cuvânt, judecător Radu Comșa, mi-a răspuns că erorile invocate se datorează „volumului foarte mare de activitate” al grefierilor. Personajului care s-a ocupat de dosarul respectiv nu-i mai dau numele, nu merită. Am cunoscut-o, de altfel, personal, pe grefiera respectivă și tot ce a putut face a fost să ridice din umeri, a neputință… Și am auzit că practica rectificării este una foarte frecventă!Ați putea crede că sunt cârcotaș, că am căutat nod în papură. Nici vorbă de așa ceva. Să îi ferească însă bunul Dumnezeu pe cei care m-ar putea astfel eticheta să nu aibă nevoie de o decizie (uneori cu valențe financiare!) „îmbâcsită” de erori gramaticale…