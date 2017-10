A murit profesoara Maria Crudu!

6

NU STIU DACA DOBROGEA A AVUT UN DASCAL MAI MARE DECAT MARIA CRUDU !

D-na Maria Crudu a fost si va ramane cel mai mare dascal pe care l-am cunoscut. Profesor in toata puterea cuvantului, Maria Crudu i-a determinat pe elevi sa aiba respect de sine prin insusirea, in primul rand, a limbii si literaturii romane. Nu pot spune ca d-na Maria Crudu a fost numai profesoara de limba romana, a fost un profesor de ,,cultura", a oferit lectii de viata, iar acum ne-a lasat pe unii dintre fostii ei elevi - orfani - pentru ca, da, Maria Crudu a fost ca o mama pentru multi dintre liceenii de la ,,G. Calinescu". Doamna Crudu veti ramane etern in amintirea si in sufletele noastre! Nu stiu de ce dar am crezut intotdeauna ca oamenii ca dvs. nu mor niciodata, iar acum ma simt gol pe dinauntru.