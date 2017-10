A MURIT ILEANA CIUCULETE!

Ştire online publicată Marţi, 14 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Interpreta de muzică populară Ileana Ciuculete a murit marți seară, la spital, în urma unor complicații ale unei hepatite.Contactat de reporterii spynews.ro, soțul artistei a declarat în exclusivitate: "Da, Ileana s-a dus...".Mara Bănică a postat, pe Facebook, un mesaj în care își exprimă regretul pentru pierderea artistei Ileana Ciuculete și spune că aceasta ar fi făcut ”o ciroză galopantă dintr-o hepatită C despre care nu se știa”.”Sunt în stare de șoc. Am citit, scurt, în ziare. Apoi l-am sunat pe Cornel, în speranța unei glume proaste. Nu...Ileana s-a prăpădit, în spital, în brațele lui. Mi-a spus, printre lacrimile lui și ale mele că Ileana a făcut o ciroză galopantă dintr-o hepatită C despre care nu știa. Doamne! Mie tot nu-mi vine să cred”, a scris Mara Bănică pe Facebook.„Acum am vorbit cu soțul ei și mi-a zis că s-a dus. E groaznic. O cunosc de când aveam 14 ani, am urcat pe aceeași scenă. Încă nu îmi vine să cred. Acum trei zile am vorbit ultima oară cu ea, era acasă, nu se simțea bine din cauza unei răceli. Îmi pare rău că nu am fost să o văd", a spus Elena Merișoreanu, în direct, la Antena Stars.Ileana Ciuculete s-a născut în 1957, în satul Gubaucea, din comuna Vela, județul Dolj. Și-a început cariera muzicală încă din adolescență, când la vârsta de 14 ani a debutat în Ansamblul „Nicolae Bălcescu“ din Craiova. A absolvit Liceul de Matematică-Fizică „Traian“ din Drobeta-Turnu Severin, însă a continuat activitatea în domeniul muzical. A înregistrat peste 400 de melodii proprii, adunate în 24 de albume. În 2005, Ileana Ciuculete a primit Discul de Aur pentru vânzarea a 40.000 de exemplare ale albumului de muzică populară „Ciorbă de curcan“.Cariera sa artistică a fost presărată cu colaborări variate, printre care cele cu Andra, Axinte de la Vacanța Mare și Denisa, dar și cu tarafuri – din Bulgaria, Serbia și Republica Moldova. De asemenea, a făcut parte din ansamblurile folclorice „Nicolae Bălcescu“ din Craiova, „Călușul“ din Scornicești, „Danubius“ din Drobeta Turnu-Severin.