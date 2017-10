A murit actorul Ştefan Radof

A murit actorul Ștefan Radof

Ştire online publicată Miercuri, 28 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ștefan Radof a fost internat marți seară la Spitalul de Urgență Floreasca, la Secția de Terapie Intensivă, iar câteva ore mai târziu a decedat, a precizat Bogdan Oprița pentru Mediafax.Purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca a mai spus că Ștefan Radof avea mai multe suferințe cronice.Actorul Ștefan Radof împlinise 77 de ani în 1 decembrie 2011.Stefan Radof (1 decembrie 1934 - 28 martie 2012) a urmat initial o scoala comercala si a lucrat la Banca Nationala a Romaniei pana in martie 1953, cand a fost arestat de Securitate, judecat si apoi condamnat de Tribunalul Militar la cinci ani de munca silnica, pentru uneltire impotriva orânduirii de stat. Familia a inaintat recurs, care a fost aprobat ca urmare a Conventiei de la Geneva, din mai 1955. Desi amnistiat, si-a satisfacut stagiul militar la o unitate de constructii a Directiei Generale a Serviciului Muncii. Dupa lasarea la vatra, in 1958, a incercat sa devina student la Institutul de Teatru, scrie ZF.Trei saptamâni mai tarziu, dosarul sau a fost descoperit, iar el a fost exmatriculat. A lucrat ca manipulator de marfuri si ambalaje in Halele Obor, apoi ca functionar comercial. In toamna anului 1960 a fost admis la Institutul de Teatru, prin garantia politica a maestrului Radu Beligan - care fusese profesorul sau in prima tentativa de admitere - si a rectorului facultatii, maestrul Costache Antoniu, a carui clasa a absolvit-o in 1964.