A murit actorul Christopher Lee, celebru pentru rolul Contelui Dracula

Ştire online publicată Joi, 11 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul britanic Christopher Lee, celebru pentru rolul Contelui Dracula și al lui Saruman din 'Urzeala tronurilor', a încetat din viață la 93 de ani, la Londra, informează EFE citând ediția de azi a ziarului ' The Daily Telegraph'. El a fost spitalizat cu probleme respiratorii și ar fi murit duminică (7 iunie), dar soția sa nu a vrut să dezvăluie vestea până acum.Christopher Lee este cunoscut pentru jocul actoricesc excepțional în filme de calibru precum Stăpânul Inelelor, Omul de răchita sau Dracula. Generația nouă de cinefili îl cunosc mai ales pentru rolul său ca vrăjitorul Saruman ("Stăpânul Inelelor"). Și-a început cariera în industria filmului în anul 1947, în filmul Corridor of Mirrors (Coridorul cu oglinzi, n.r), în rolul lui Hammer. Ultimul film în care a jucat Christopher Lee Angels in Notting Hill încă nu a apărut pe marele ecrane.The Curse of Frankenstein (1957)Dracula (1958)Mumia (1959)The Hound of the Baskervilles (1959)The Man with the Golden Gun (1974)Dr. No (1962)Stăpânul Inelelor (2001-2003)Charlie și Fabrica de ciocolată (2005)Hobbitul (2012-2015)