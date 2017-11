A început războiul la ISJ Constanţa. Şeful Petrică Miu pune tunurile pe adjunctul Alina Codreanu

A început războiul la ISJ Constanța. Șeful Petrică Miu pune tunurile pe adjunctul Alina Codreanu

Când credeam că s-au liniștit lucrurile la Grupul Școlar „Virgil Madgearu“, și la ISJ Constanța, după demiterea directorului Camelia Marcu, inspectorul școlar general Petrică Miu declară, din nou, război.De această dată, șeful ISJ a pus tunurile pe adjuncta sa, Alina Codreanu, pe care o acuză că ar fi favorizat-o pe Camelia Marcu la concursul pentru directori de anul trecut.„Voi depune o sesizare la DNA pentru a se face verificări în ce privește corectitudinea concursului pentru directori la care a participat prof. Camelia Marcu, de la Grup Școlar «Virgil Madgearu». Este o diferență mare față de nota dată candidatei Marcu de către inspectorul școlar general adjunct Alina Codreanu și cea a celorlalți membri ai comisiei”, a declarat Petrică Miu.Mai mult decât atât, șeful ISJ Constanța spune că este dubioasă vizita pe care Alina Codreanu ar fi făcut-o pe data de 22 noiembrie 2016, chiar în perioada de contestații la concursul pentru directori. „Ce a căutat un membru al comisiei de concurs, inspector școlar general, la doamna Marcu tocmai când se depuneau contestațiile? Probabil că a fost să o convingă să depună contestație. Aceste lucruri se pot verifica numai de către organele de anchetă și le sesizez să vadă despre ce este vorba acolo”, a precizat Petrică Miu.„Eu nici nu am făcut parte din comisia de concurs!“Contactată telefonic, inspectorul școlar general adjunct Alina Codreanu a respins toate acuzațiile șefului său.„Sunt uluită de aceste afirmații pentru că eu nici nu am fost în comisia de concurs. Nu am fost membru și nu am dat nicio notă. Am făcut parte din comisia de la proba scrisă și atât, dar nu am făcut eu evaluarea. Din comisia de la proba orală au făcut parte un inspector școlar, care nu sunt eu, doi reprezentanți ai Consiliului Local Constanța, desemnați de Consiliul Local Constanța și două cadre didactice de la Grup Școlar «Virgil Madgearu»”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, inspectorul școlar general adjunct Alina Codreanu.În ce privește vizita la liceu pentru a o convinge pe Camelia Marcu să depună contestație la concurs, Alina Codreanu precizează că, la momentul respectiv, candidata făcuse deja contestația la notă.„Doamna Marcu avea deja contestația depusă când am mers la liceu. Doar că o formulase foarte stufos, povestea anumite lucruri, reclama multe lucruri, inclusiv din timpul probei orale, care a durat două ore și jumătate în loc de 30 de minute, cât ar fi trebuit. Ministerul Educației impunea un anumit formular care trebuia completat pentru contestație și am vrut să mă asigur că știe de existența acestuia. În niciun caz să o conving eu să depună contestație. Totul se poate verifica”, a mai spus inspectorul școlar general adjunct.