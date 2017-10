A început înscrierea la clasa 0. Câte clase pregătitoare oferă şcolile de elită

În atenția părinților constănțeni

A început înscrierea la clasa 0. Câte clase pregătitoare oferă școlile de elită

Viitorul an școlar va aduce 314 clase pregătitoare în școlile constănțene, conform planului de școlarizare 2014-2015. La doi ani de la nebunia iscată cu înscrierea primei promoții de „pitici” în clasa pregătitoare, lucrurile par să fi intrat pe făgașul normal.Dacă, până astăzi, unitățile de învățământ din județul Constanța au avut prevăzute acțiuni sub titulatura „Porți deschise”, de luni, 24 februarie, calendarul prevede startul depunerii dosarelor.După cum am aflat de la prof. Lavinia Seucea, inspector școlar de specialitate învă-țământ primar, în viitorul an școlar la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” pe lângă cele patru clase pregătitoare tradiționale este prevăzută o clasă specială pentru micuțele gimnaste care se antrenează la sala Tomis.Tot cu cinci clase pregătitoare se pregătesc să-și întâmpine bobocii în municipiul Constanța și Școala nr. 12 „B.P. Hasdeu”, Școala nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Școala nr. 24 „Ion Jalea”, dar și Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna, iar Școala nr. 29 „Mihai Viteazul” va avea patru clase.Sunt prevăzute și trei clase pregătitoare în sistem step by step, respectiv la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” și la Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu” din Medgidia.Cele mai multe clase pregătitoare în viitorul an școlar vor exista la Școala „George Enescu” din Năvodari, respectiv șase clase. Așadar, în perioada 24 februarie - 14 martie, părinții sunt așteptați să completeze solicitările de înscriere a copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta). Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.