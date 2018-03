A început concursul de educație ecologică "Școala Zero Waste"

Școala Gimnazială „Sfântul Andrei” din Mangalia a fost selectată să participe la cea de-a șasea ediție a competiției Școala Zero Waste. În total, 21.891 de elevi din întreaga țară vor participa direct la acțiunile de educație ecologică organizate pe parcursul concursului în cadrul școlilor participante, iar cei mai silitori elevi vor participa în luna august la o tabără de educație ecologică organizată de EcoStuff Romania, „Zero Waste Summer Camp”.Competiția se va desfășura între 5 martie și 11 aprilie 2018. Noutatea ediției din acest an o reprezintă împărțirea concursului în două secțiuni, una pentru clasele primare și una pentru clasele gimnaziale. Astfel, participanții beneficiază de activități potrivite vârstei și nivelului de cunoștințe.„Prin activitățile secțiunii pentru învățământul primar, încercăm să-i facem pe cei mici să prindă drag de natură, să învețe s-o protejeze și să înceapă să colecteze selectiv, pentru a forma o generație de tineri responsabili față de mediul înconjurător. Activitățile secțiunii pentru clasele de gimnaziu îi îndeamnă pe participanți să caute soluții și să le aplice pentru a limita cantitatea de deșeuri pe care o generează și mai mult, să-i determine și pe ceilalți din comunitate să le urmeze exemplul, prin mici proiecte și acțiuni benefice mediului înconjurător și comunității”, precizează reprezentanții EcoStuff România, inițiatorii proiectului.Școala Zero Waste 2018 aduce de două ori mai multe premii, câștigătorii fiecărei secțiuni putând primi table interactive, calculatoare, imprimante multifuncționale, videoproiectoare și ecrane de proiecție, precum și laptop-uri, tablete, biciclete și multe alte premii surpriză oferite de sponsori.