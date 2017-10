A ieşit din scenă! Un mare balerin va dansa pentru îngeri

A ieșit din scenă! Un mare balerin va dansa pentru îngeri

Cu puțin timp înainte de a se despărți de lumea aceasta, Bogdan Nicula a scris câteva rânduri prietenilor, celor care l-au iubit. Artistul care a reprezentat cu brio școala românească de balet s-a luptat până în ultima clipă cu boala. A simțit că va părăsi foarte curând lumea și a vrut să le mulțumească tuturor oamenilor cu care s-a întâlnit și care i-au îmbogățit viața.„Dragi prieteni și colegi, vă scriu acum, când încă abia mai pot… am avut nenorocul de a mă îmbolnăvi de ASL (n.r. - scleroză laterală amiotrofică). Pentru cei care nu știu, ASL este o boală degenerativă a sistemului nervos, care duce la paralizie totală a sistemului motric. Eu am avut neșansa de a avea o formă galopantă a bolii, sunt legat de pat și de o mașină de respirat…Am avut parte de o viață bogată, plină de aventuri și experiențe superbe, personale și profesionale. Nu am cuvinte să-mi exprim recunoștința față de toți oamenii care mi-au îmbogățit existența… și mai puține sunt cuvintele care să exprime mulțumirea față de toți cei care mi-au fost alături în ultimele luni. În ciuda faptului că mă aflu într-o situație fără ieșire, sunt bucuros că pot să vă spun MULȚUMESC, înainte de a se lăsa cortina pentru ultima oară. VĂ MULȚUMESC!”O expresivitate fantasticăMesajul lui Bogdan Nicula pentru noi toți a fost scris pe data de 19 iunie, la ora 23.08, și a fost postat pe site-ul „Tango pentru Bogdan”. Duminică, 21 iunie, la ora 10.47, artistul lăsa lumea-n urmă și pleca în Ceruri la vârsta de 35 de ani.Bogdan Nicula, fost balerin al Teatrului de Balet „Oleg Danovski”, a dus peste hotare renumele școlii românești de balet, dansând pe cele mai mari scene ale lumii. La Constanța, a interpretat roluri în „Lacul lebedelor”, „Spărgătorul de nuci”, dar și în producții în coregrafia lui Gigi Căciuleanu și Sergiu Anghel. Părăsește țara în 2001 și își începe cariera ca solist principal al Ballet Mainz. Urmează Ballet am Rhein din Dusseldorf și participă la numeroase producții pentru televiziune ale companiei din Mainz, la Arte, ZDF și 3sat.A urcat pe celebra scenă a Teatrului Balșoi din Moscova, unde a reprezentat România cu brio, iar anul trecut realiza coregrafia și regia spectacolului „Noi Origini”.De o plastică și expresivitate fantastică, Bogdan ridica în picioare săli întregi, peste tot în lume unde dansa. Cu toții au luptat cu disperare pentru a-l salva pe tânărul artist, însă, duminică, s-a stins din viață.„Și acum îi aud vocea!“Întreaga lume a balerinilor a fost zguduită de vestea că prim solistul a urcat la Ceruri. Deși a făcut transplantul de celule stem în Grecia, soarta nu i-a zâmbit: a murit în Germania.Prim-solistul Horațiu Cherecheș, prietenul lui Bogdan, cel cu care a împărțit scena, cu greu și-a putut stăpâni durerea: „E cumplit! Nu am cuvinte! Speranța a fost până în ultima clipă. Cu o zi înainte, el a simțit și a postat biletul de adio prin care își lua la revedere. Simțea că nu mai putea să lupte. Suntem copleșiți de durere. Ne împăcaserăm cu ideea, dar parcă atunci când îl știi pe lumea asta e altfel, îl percepi altfel. Și acum îi aud vocea în urechi! Să se odihnească în pace!”.