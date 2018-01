A fost desemnat cel mai bun film străin

Thriller-ul a mai concurat la această categorie cu satira suedeză recompensată cu Palme d'Or "The Square ", în regia lui Ruben Ostlund, cu pelicula cambodgiană semnată de Angelina Jolie, "First they killed my Father", dar și cu drama "'120 Beats per Minute", propunerea Franței la premiile Oscar.Diane Kruger, eroina principală a filmului, a acceptat premiul la Santa Monica. Actrița germană a fost deja recompensată cu premiul de interpretare feminină la Cannes pentru rolul ei din acest thriller.Această recunoaștere vine după ce duminică Akin, în vârstă de 44 de ani, a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun film străin pentru drama sa, care este, totodată, propunerea Germaniei la Oscarul pentru cel mai bun film străin în acest an.Filmul spune povestea unei femei care încearcă să se răzbune după moartea soțului ei kurd și a fiului ei într-un atac cu bombă al unor neonaziști.Critics' Choice Awards recompensează realizările din domeniul cinematografiei și sunt acordate pe baza voturilor membrilor Broadcast Film Critics Association, un grup care reunește circa 300 de critici din SUA și Canada.Sursa: Agerpres