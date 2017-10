A fost demis unul dintre cei mai buni directori constănţeni: „Măcar să-mi spună de ce!“

A fost demis unul dintre cei mai buni directori constănțeni: „Măcar să-mi spună de ce!“

Nemulțumirea fostei directoare de la Școala nr. 12, prof. Mirela Socol, pe care am făcut-o publică în ediția de ieri a ziarului „Cuget Liber“, a dat curaj și altor directori demiși să își spună păsul.Prof. Alexandru Bujeniță, de la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova, face parte din categoria acelor directori care nu pot accepta să stea deoparte atunci când lucrurile nu sunt clare, așa cum face marea majoritate, de teama de a nu deranja… superiorii.„Poate că de aici mi se trage și schimbarea din funcție”, ne declara, ieri, prof. Bujeniță, dezamăgit de faptul că nu a aflat nici până acum de ce a fost necesară înlocuirea sa.Fost director al aceleiași unități între anii 1986-2007, Alexandru Bujeniță a revenit manager la 1 septembrie 2013.„Nu fac parte din categoria celor ahtiați după funcții, ci mai repede a celor care-și caută dreptatea, uneori în zadar. Am obținut 93 de puncte la calificativ și vă rog să mă credeți că nu am stat degeaba, ca dovadă că în acest an am încheiat două proiecte europene, dar și o serie de alte parteneriate importante. Măcar să fi continuat ce am început. Nu mi s-a adus la cunoștință niciun reproș, dar presupun că am deranjat atunci când am afirmat, într-o ședință cu directorii, că s-a ajuns la prea multă birocrație și că suntem asaltați de hârtii”, spunea prof. Bujeniță.Și pentru că la mijloc nu ar părea să existe un motiv politic, fostul director fiind la al doilea mandat de consilier local PSD, am încercat să aflăm de la primarul Tudor Nădrag dacă a fost mulțumit de colaborarea cu prof. Alexandru Bujeniță.„Sunt mulțumit și am colaborat foarte bine cu dânsul, dar, în același timp, consider că este o nebunie artificială în tot județul cu aceste numiri provizorii de manageri. Până la urmă, peste trei luni se vor da concursuri pentru funcțiile de conducere în învățământ și vor avea șansa de a câștiga cei mai buni”, a precizat primarul Nădrag.Pentru o cât mai bună informare a opiniei publice, am încercat să aflăm de la in-spectorul general prof. dr. Răducu Popescu ce motiv a existat pentru schimbarea acestui cadru didactic atât de dedicat meseriei de dascăl. Din păcate, până la închiderea ediției nu am primit niciun răspuns!În final, trebuie amintit că, la prima ședință cu directorii din anul școlar trecut, plecarea la pensie a celui mai „vocal” manager, prof. Gheorghe Gavrilă, de la TELECOM, a fost suplinită de directorul de la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova, care a fost primit cu aplauze de colegii săi mai vechi, care îl cunosc și pot certifica valoarea sa în sistemul de învățământ constănțean.