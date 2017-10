A doua zi de Rusalii / Ce trebuie să ştie creştinii despre "Lunea Sfântului Duh"

A doua zi de Rusalii / Ce trebuie să știe creștinii despre "Lunea Sfântului Duh"

Ştire online publicată Joi, 01 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

În Lunea Sfântului Duh, a doua zi după Rusalii, Biserica Ortodoxă prăznuiește a treia persoană a a Sfintei Treimi, Sfântul Duh, precum indica Penticostarul, la Sinaxarul Utreniei din Lunea Cincizecimii:„Întru aceasta zi, prăznuim pe însuși Preasfântul si de viată făcătorul si intru tot puternicul Duh, Carele este unul din Treime Dumnezeu…”.Însă, în calendarele românești, această zi este trecuta ca sărbătoare a Sfintei Treimi. Se pare că această denumire a fost dată sub influența catolică. La catolici, Sfântă Treime e sărbătorită în prima Duminică după Rusalii. În calendarele celorlalte Biserici Ortodoxe, Lunea de după Rusalii este numită Lunea Sfântului Duh, ca în Penticostar.La sinodul II ecumenic, ținut în anul 381 la Constantinopol, a fost respinsă învățătura lui Macedonii, care afirma că Sfântul Duh este o „creatură”. Aici s-au alcătuit celelalte articole din Crez si s-a mărturisit ca Sfântul Duh purcede din Tatăl si „este împreuna cu Tatăl si cu Fiul închinat si mărit”.În a doua zi de Rusalii nu se muncește la camp și nu se fac treburi în gospodărie.Femeile nu au voie să coacă, să măture, să spele rufele sau să arunce gunoiul din casă. Cei care muncesc în această se pot aștepta la ghinioane și neczaruri tot anul, dar ca pământul lor să nu aibă rod. Pentru a te feri de blestemul Rusaliilor cel mai bine este ca astăzi să te odihnești.Nu ai voie să călătorești departe de casă. Dacă în noaptea de Rusalii vei dormi sub cerul liber sau dacă te vei duce la fântână, vei cădea sub puterea Ielelor, deci este indicat să eviți să faci aceste lucruri.Astazi nu trebuie să faci baie și nici să mergi la scăldat în râuri și lacuri, căci te-ai putea îneca.Nu te certa cu nimeni și nu îți face dușmani în această zi, pentru că vei atrage furia acestor zâne și necazurile te vor urmări pe tot parcursul anului.Astăzi toată lumea merge la biserică și participă la Sfânta Liturghie, după care fiecare se retrage la casa sa și se veselește alături de cei dragi sau se odihnește.În zonele rurale gospodarii își leagă la brâu câte o crenguță de pelin, ce are menirea de a-i feri de rele și dușmani.Și la porți, și la intrarea în casă se arborează ramuri verzi de nuc sau de tei, pentru a le păzi de rele.Păstrate peste vară, rămurelele apără ogorul și gospodăria de furtunile și grindina ce s-ar putea abate asupra lor.În unele locuri, femeile stau în răspântii, cu ștergare și vase mari cu apă, în care pun frunze de nuc și spală picioarele trecătorilor.sursa: libertatea.ro